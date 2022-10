Místo vězení podmínka. Soud policistovi změnil trest za zastřelení agresora

„V daném případě není ještě nutné působit na nápravu obžalovaného nepodmíněným odnětím svobody,“ uvedl předseda odvolacího senátu Jiří Lněnička.

Rozhodnutí soudu je pravomocné, pro Knapíka to znamená konec u policie. Muž uvedl, že bude zvažovat podání dovolání.

Knapík podle soudce překročil meze stanovené pro oprávněné použití zbraně a pro nutnou obranu. „Naprosto zásadní linkou je ale spoluzavinění poškozeného i poškozené, která zcela zbytečně na místo zavolala hlídku policie,“ zdůraznil soudce.

Knapík s kolegou vyjeli večer 5. srpna 2020 do chatové osady u rybníka Dvořiště v katastru obce Smržov kvůli nahlášenému konfliktu muže s jeho partnerkou.

Opilý muž byl hlídce dobře známý, protože v chatové osadě ničil majetek a ohrožoval ženu. Policista použil služební zbraň jako donucovací prostředek. Pachatel podle něj nereagoval na výzvy, aby si lehl na zem. Policista mířil na dolní část jeho těla.

„Viděl jsem, že má v ruce nějaký předmět. Varoval jsem ho, že budu střílet. On se rozběhl proti mně a řekl, ať střílím. Já vystřelil, ale mělo to být mimo něj. Ustupoval jsem před ním. Bylo to vše strašně rychlé. Znal jsem ho, ale v takovém amoku jsem ho nezažil. Působilo to na mě, že dál útočí. Další dvě rány mohly být, když padal,“ zmínil ve výpovědi policista.

„Poškozený nedbal toho, že jde o policisty. Útok proti nim chtěl vést a dělal vše pro to, aby byl útok úspěšný,“ shrnul soudce Lněnička. Knapík měl však podle něj střílet tak, aby následky byl co nejmenší.

„Je otázka, zda by, když by střelil mimo, poškozený ustal v pohybu směrem k němu. Ale pokusit se o to obžalovaný měl, případně trefit poškozeného jinam než do hrudníku,“ uvedl soudce.

Družka zastřeleného žádá odškodnění

Připomněl, že podmínky, ve kterých Knapík střílel, označili znalci za mimořádné. Soud ale při rozhodování o vině neopominul to, že na místě byl druhý policista, na jehož pomoc se Knapík mohl spolehnout.

Obhajoba poukazovala mimo jiné na to, že zastřelený muž byl recidivistou, který měl už dříve konflikty s policisty. Kvůli agresivnímu chování se jej báli i lidé z chatové osady. Upozorňovali na to, že policisté museli v minulosti na místě zasahovat i dvakrát v týdnu. Vypověděli, že muž například po okolí chodil s mačetou nebo s železnou tyčí.

Družka zastřeleného se domáhá odškodného ve výši dvou milionů korun, což Knapíkův advokát označil za absolutně nepřiměřené. Soudce ženu odkázal do civilního řízení. „Máme za to, že nárok je do jisté míry oprávněný, ale jeho výše je sporná,“ poznamenal Lněnička s tím, že občanskoprávní soud bude muset přihlédnout ke spoluzavinění zastřeleného i družky.

Součástí původního rozsudku českobudějovického krajského soudu bylo i zabrání Knapíkovy soukromé sbírky pistolí. Toto opatření odvolací senát zrušil s tím, že není namístě, protože policista střílel služební zbraní a jeho sbírka nijak nesouvisí s trestnou činností.