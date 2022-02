Zastřelení muže v osadě policista u soudu litoval, vinen se necítí

Střílející policista vinu odmítl, ale přiznal, že na pachatele třikrát vystřelil. „Lituji toho a omlouvám se všem pozůstalým. Rád bych to provedl jinak, ale nevím jak. Mrzí mě ztráta lidského života,“ vypověděl.

Obžalovaný podrobně popsal tehdejší zásah. Opilý muž, který byl hlídce dobře známý, v chatové oblasti ničil majetek a ohrožoval ženu. Policista použil služební zbraň jako donucovací prostředek. Pachatel podle něj nereagoval na výzvy, aby si lehl na zem. Policista mířil na dolní část jeho těla.

„Viděl jsem, že má v ruce nějaký předmět. Varoval jsem ho, že budu střílet. On se rozběhl proti mně a řekl, ať střílím. Já vystřelil, ale mělo to být mimo něj. Ustupoval jsem před ním. Bylo to vše strašně rychlé. Znal jsem ho, ale v takovém amoku jsem ho nezažil. Působilo to na mě, že dál útočí. Další dvě rány mohly být, když padal,“ zmínil ve výpovědi.

U českobudějovického krajského soudu v obžalobě zaznělo, že policista muže usmrtil ve strachu a zmatku, přestože byl na podobné akce vycvičený.

Obžaloba mu vyčítá, že nepoužil varovný výstřel. Klade mu za vinu zločin zabití a přečin zneužití pravomoci úřední osoby.

Incidenty v osadě byly téměř denně

Incident se stal v srpnu 2020 v chatové oblasti nedaleko obce Smržov na Jindřichohradecku. Policisté tam kvůli sporům jezdili pravidelně. Různé incidenty, rozepře či drobné krádeže byly na denním pořádku. Vše mnohdy souviselo i s drogami.

Případ vyšetřovala Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS). Podle závěrů inspekce i žalobců policista nebyl v žádném ohrožení života a reagoval unáhleně.

Čtyři pozůstalí požadují odškodné ve výši celkem přes osm milionů korun. K soudu se dostavili jen jejich zmocněnci.

Policejní prezident Jan Švejdar se po incidentu svého podřízeného okamžitě zastal.

„Z vlastní zkušenosti vím, jak těžké je rozhodnutí vystřelit na člověka, který ohrožuje na životě někoho jiného. Není to samo sebou a ne každý to dokáže. O to víc si vážím každého policisty, který musel toto rozhodnutí ve vteřině a tváří v tvář vlastní smrti učinit. Stojím za vámi!“ uvedl Švejdar.