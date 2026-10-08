Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Mladík při zadržení nekladl odpor, přesto ho policista zbil. Teď čelí obžalobě

Autor:
  10:39
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Shutterstock

Video v květnu obletělo sociální sítě. Mladík v Českých Budějovicích utíká před policejní hlídkou, ale následně se otáčí a s rukama nad hlavou se vzdává. Policista ho však přesto zasype údery pěstí a kopanci. Jeho jednáním se zabývala Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS) a v polovině září padla obžaloba.

GIBS už v červnu potvrdila, že prověřuje, zda byl zásah přiměřený a policista si nepočínal přehnaně agresivně. „Mohu potvrdit, že v tomto případě již na návrh GIBS podal státní zástupce obžalobu,“ řekl nyní bez dalších podrobností pro iDNES.cz mluvčí inspekce Jakub Augusta.

Přijetí obžaloby českobudějovickým okresním soudem potvrdila jeho mluvčí Markéta Bartizalová. Přijali ji 18. září a aktuálně se jí věnuje příslušná soudkyně. Bližší informace o dalším postupu řízení však neposkytla.

Konkretizovat další postup řízení prý bude schopná zhruba za dva až tři týdny. „Účastníci zatím od nás nemají informaci, jak bude řízení pokračovat. A my chceme, aby ji nejdříve obdrželi oni,“ sdělila pro iDNES.cz. Informace prý nyní odcházejí poštou ze soudu.

Komentovat nechtěla ani to, zda zůstala původně stanovená právní kvalifikace. Portál Novinky.cz, který s informací přišel jako první, však s odkazem na Krajské státní zastupitelství v Českých Budějovicích potvrdil, že se oproti trestnímu stíhání nezměnila. Jednat by se tedy mělo o zneužití pravomoci úřední osoby a pokus ublížení na zdraví.

Rušili noční klid, po příjezdu hlídky začali utíkat

K napadení došlo v neděli 17. května po 23. hodině. Hlídka policistů vyrazila do českobudějovické čtvrti Mladé, protože dostala oznámení o rušení nočního klidu.

„Po příjezdu se policisté spojili s oznamovatelem. Ten uvedl, že dva muži, kteří v domě bydlí, se chovali hlučně a pravděpodobně byli pod vlivem alkoholu,“ informovala tehdy jihočeská policejní mluvčí Štěpánka Schwarzová.

Policista srazil mladíka pěstí a kopal do něj. Zákrok prověřuje GIBS

Podezřelí mladíci ve věku 19 a 23 let začali z místa utíkat. Oba policisté se za nimi vydali a opakovaně je vyzývali, aby zastavili. Na místo dorazili i další policisté. Honička pokračovala několika ulicemi a nakonec oba prchající policisté dopadli.

A právě tuto část zaznamenala kamera v místě, kde policista zajistil jednoho z dvojice mužů. Podezřelý zastavil, otočil se a zvedl ruce. Policista k němu doběhl a srazil ho k zemi. Dál do ležícího muže kopal a pak ho několikrát udeřil pěstí. Poté do něj znovu kopal. Až pak ho otočil na břicho a klekl mu na záda. Mladík podle záběrů na zemi nekladl vůbec žádný odpor.

Vstoupit do diskuse (5 příspěvků)

Nejčtenější

Vysychající Lipno odhalilo náhrobky, vorový kanál i staré nádraží

Vodní nádrž Lipno stále přichází o vodu kvůli slabým přítokům. V Nové Peci u...

Lipno je plné už jen z poloviny a voda se „ztrácí“ dál. Zatím vydatně neprší a ani předpovědi nejsou příliš optimistické. Vydali jsme se proto s fotoaparátem na různá místa lipenské přehrady, která...

Zlé dopady sucha. První přehrada v Česku vyschla, další sníží odtok kvůli pitné vodě

Nízký stav vodní hladiny na husinecké přehradě na řece Blanici, 20. srpna 2026,...

Husinecká nádrž na Prachaticku jako první česká přehrada téměř vyschla. V zásobním prostoru má jen 1,3 procenta vody. Začne vypouštět jen přítok. Povodí Vltavy zároveň sníží kvůli suchu odtok z...

Voda v Lipně dál ubývá, přehrada je na polovině kapacity. Místní vyhlížejí Srdce Vltavy

V horní části lipenské přehrady se Vltava vrátila do původního koryta. Na...

Kvůli dlouhodobému suchu chybí v lipenské přehradě více než 124 milionů krychlových metrů vody. Přehrada je na polovině své kapacity. Kvůli suchu klesla hladina i na dalších nádržích na vltavské...

Husinecká přehrada je jako první v Česku prázdná, začala vypouštět jen přítok

Jihočeská přehrada Husinec na říčce Blanici jako první v Česku oficiálně...

Husinecká nádrž na Prachaticku se ve čtvrtek dostala na nejnižší provozní hladinu a začala vypouštět jen stejné množství vody, jaké do ní přiteče. Zásobní prostor jako u první přehrady v Česku...

Babiš kvůli vyschnutí přehrady Husinec svolal koalici proti suchu

Premiér Andrej Babiš na předvolebním mítinku ANO v Roudnici nad Labem. (1....

Premiér Andrej Babiš (ANO) ohlásil na příští pondělí další jednání Národní koalice pro boj se suchem. Učinil tak den po zprávě, že jihočeská vodní nádrž Husinec jako první česká přehrada téměř...

Mladík při zadržení nekladl odpor, přesto ho policista zbil. Teď čelí obžalobě

ilustrační snímek

Video v květnu obletělo sociální sítě. Mladík v Českých Budějovicích utíká před policejní hlídkou, ale následně se otáčí a s rukama nad hlavou se vzdává. Policista ho však přesto zasype údery pěstí a...

8. října 2026  10:39

Husinecká přehrada je jako první v Česku prázdná, začala vypouštět jen přítok

Jihočeská přehrada Husinec na říčce Blanici jako první v Česku oficiálně...

Husinecká nádrž na Prachaticku se ve čtvrtek dostala na nejnižší provozní hladinu a začala vypouštět jen stejné množství vody, jaké do ní přiteče. Zásobní prostor jako u první přehrady v Česku...

8. října 2026  9:16

Zaměstnavateli roku v Jihočeském kraji jsou společnosti z Vimperku a Písku

Snímek je z předávání ocenění pro Zaměstnavatele roku Jihočeského kraje v roce...

Jižní Čechy mají nové zaměstnavatele roku. V obou kategoriích uspěli tradiční účastníci soutěže. Jejich pořadí se ale proměnilo. Mezi zaměstnavateli do 500 zaměstnanců zvítězila Faurecia Automotive...

7. října 2026  16:52

Babiš kvůli vyschnutí přehrady Husinec svolal koalici proti suchu

Premiér Andrej Babiš na předvolebním mítinku ANO v Roudnici nad Labem. (1....

Premiér Andrej Babiš (ANO) ohlásil na příští pondělí další jednání Národní koalice pro boj se suchem. Učinil tak den po zprávě, že jihočeská vodní nádrž Husinec jako první česká přehrada téměř...

7. října 2026  11:44

OBRAZEM: Přes most, okolo pastvin a samot. Podzim už maluje přírodu nažluto

Babí léto a krásné slunečné počasí by měla ve čtvrtek utnout oblačnost,...

Chtělo by se říct, že v těchto dnech si užíváme babí léto jak z učebnice. Modrá obloha, slunce svítí naplno a teploty přesahují dvacet stupňů Celsia. Podle předpovědí meteorologů by mělo současné...

7. října 2026  11:32

Strážníci kontrolovali řidičku zmatkující v jednosměrce, z auta čpěla marihuana

Budějovičtí strážníci zastavili řidičku, která jela jednosměrkou v protisměru....

Do protisměru se podle svých slov dostala jen proto, že si spletla ulici. Budějovičtí strážníci proto sedmačtyřicetiletou řidičku zastavili. Z vozu ale byla cítit marihuana, následný test na drogy...

7. října 2026  9:42

Český vítěz Zlaté přilby: Rád dělám na dráze show. Plánuje dobýt i světový titul

Plochodrážník Jan Kvěch slaví vítězství na Zlaté přilbě v Pardubicích.

Když na tiskovce po Zlaté přilbě Jan Kvěch dostal otázku, co mu po vítězství v letošním 78. ročníku přichystají doma v jižních Čechách, rozepnul si závodní vestu a coby patriot hrdě namířil prst na...

7. října 2026  9:39

Zlé dopady sucha. První přehrada v Česku vyschla, další sníží odtok kvůli pitné vodě

Nízký stav vodní hladiny na husinecké přehradě na řece Blanici, 20. srpna 2026,...

Husinecká nádrž na Prachaticku jako první česká přehrada téměř vyschla. V zásobním prostoru má jen 1,3 procenta vody. Začne vypouštět jen přítok. Povodí Vltavy zároveň sníží kvůli suchu odtok z...

6. října 2026  16:55,  aktualizováno  17:03

Pozvu vás k sobě. Po obří Letné chystá Ztracený koncerty na šumavské louce

Po osmé hodině se na pódiu objevil Ztracený. Na diváky čeká podle pořadatelů...

Po největším koncertu své kariéry na Letenské pláni přichází Marek Ztracený s jeho naprostým opakem. Místo desetitisíců diváků pozve fanoušky na šumavskou louku v rodné Železné Rudě, kde odehraje...

6. října 2026  13:57

Investor chystá na sídlišti Vltava alzheimer centrum, jedno už stojí přes ulici

U Husovy třídy na českobudějovickém sídlišti Vltava už jedno centrum pro...

Stavba domova pro seniory se zvláštním režimem se chystá na sídlišti Vltava v Českých Budějovicích. Bude téměř naproti areálu, který nabízí mimo jiné i stejné služby, žijí v něm senioři s...

6. října 2026  12:46

Objevily jsme parádní herní kufříky, které naše děti zatím nepustily z ruky
Objevily jsme parádní herní kufříky, které naše děti zatím nepustily z ruky

Léto a prázdniny jsou v plném proudu, což pro nás maminky znamená jediné – vymyslet atraktivní program pro děti a přežít dlouhé cesty autem nebo...

Místo 20 tisíc aut denně úplný klid, kolem Dasného a Češnovic otevřeli půlku obchvatu

Češnovicemi projížděly denně tisíce a tisíce aut. Od 3. října 2026 je tam...

Za jednu minutu deset nákladních aut, osobních další bezmála tři desítky. Tak to vypadalo v Češnovicích na Českobudějovicku v pátek 2. října odpoledne. Už o den později odtud prakticky veškerý provoz...

6. října 2026  9:09

Lantoši se konečně dočkal první trefy v sezoně. A teď se to rozběhne, doufá

Třinecký útočník Michal Kovařčík tlačí na mantinel českobudějovického Róberta...

Hokejový útočník Róbert Lantoši se premiérovým gólem v extraligové sezoně, ke kterému přidal dvě asistence, podílel na výhře Českých Budějovic nad Brnem 5:1. Slovenský reprezentant v rozhovoru s...

5. října 2026  21:27

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.