GIBS už v červnu potvrdila, že prověřuje, zda byl zásah přiměřený a policista si nepočínal přehnaně agresivně. „Mohu potvrdit, že v tomto případě již na návrh GIBS podal státní zástupce obžalobu,“ řekl nyní bez dalších podrobností pro iDNES.cz mluvčí inspekce Jakub Augusta.
Přijetí obžaloby českobudějovickým okresním soudem potvrdila jeho mluvčí Markéta Bartizalová. Přijali ji 18. září a aktuálně se jí věnuje příslušná soudkyně. Bližší informace o dalším postupu řízení však neposkytla.
Konkretizovat další postup řízení prý bude schopná zhruba za dva až tři týdny. „Účastníci zatím od nás nemají informaci, jak bude řízení pokračovat. A my chceme, aby ji nejdříve obdrželi oni,“ sdělila pro iDNES.cz. Informace prý nyní odcházejí poštou ze soudu.
Komentovat nechtěla ani to, zda zůstala původně stanovená právní kvalifikace. Portál Novinky.cz, který s informací přišel jako první, však s odkazem na Krajské státní zastupitelství v Českých Budějovicích potvrdil, že se oproti trestnímu stíhání nezměnila. Jednat by se tedy mělo o zneužití pravomoci úřední osoby a pokus ublížení na zdraví.
Rušili noční klid, po příjezdu hlídky začali utíkat
K napadení došlo v neděli 17. května po 23. hodině. Hlídka policistů vyrazila do českobudějovické čtvrti Mladé, protože dostala oznámení o rušení nočního klidu.
„Po příjezdu se policisté spojili s oznamovatelem. Ten uvedl, že dva muži, kteří v domě bydlí, se chovali hlučně a pravděpodobně byli pod vlivem alkoholu,“ informovala tehdy jihočeská policejní mluvčí Štěpánka Schwarzová.
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Policista srazil mladíka pěstí a kopal do něj. Zákrok prověřuje GIBS
Podezřelí mladíci ve věku 19 a 23 let začali z místa utíkat. Oba policisté se za nimi vydali a opakovaně je vyzývali, aby zastavili. Na místo dorazili i další policisté. Honička pokračovala několika ulicemi a nakonec oba prchající policisté dopadli.
A právě tuto část zaznamenala kamera v místě, kde policista zajistil jednoho z dvojice mužů. Podezřelý zastavil, otočil se a zvedl ruce. Policista k němu doběhl a srazil ho k zemi. Dál do ležícího muže kopal a pak ho několikrát udeřil pěstí. Poté do něj znovu kopal. Až pak ho otočil na břicho a klekl mu na záda. Mladík podle záběrů na zemi nekladl vůbec žádný odpor.