Jedna žena leží nehybně na zádech, celá od krve a na noze má ošklivou ránu. Je v kómatu. Vedle ní sedí druhá, také je zakrvácená, ale hýbe se. „Pomoc, pomozte nám!“ volá méně zraněná oběť.
Obě tajné agentky kdosi napadl přímo v nákupním centru v Českých Budějovicích. Musejí se spolehnout na cizí pomoc. Za chvíli už od stropu začnou slaňovat policisté ze speciální jednotky.
„Vydržte, hned jsme u vás,“ křičí jeden ze členů zásahového týmu a připravuje si karabinu na lano. Pak po něm vmžiku sjede nějakých dvanáct metrů.
Jen co se dotkne nohama země, odepíná karabinu a běží ke sténajícím zraněným ženám. „Pojď, pojď,“ křičí vzápětí na kolegu, který se už také chystá sjet dolů. Za pár okamžiků už na scénu přibíhají záchranáři a spolu se zásahovou jednotkou odvádí ženy, pečlivě namaskované figurantky, do bezpečí a do sanitky.
Pak se z ochozů ozve potlesk a diváci se rozcházejí do zdejších obchodů. Tak v pondělí vypadal první úkol Mistrovství ČR zásahových jednotek, který hostilo českobudějovické IGY Centrum.
|
Elitní policisté soutěžili v odhalování teroristů a záchraně rukojmí
„Já je docela obdivuji, musí to být makačka. A také je dobře, že se podobné věci konají takto veřejně. Alespoň si každý může udělat svou představu o tom, jak takové zásahy vypadají. Protože k tomu se běžně nedostanete, je to zajímavá zkušenost,“ pochválil práci zásahových jednotek divák Jan Staněk.
Samotní policisté až do příjezdu k centru netušili, co je čeká. Nejprve museli po žebřících vylézt až do posledního patra parkoviště a odtud se pak dostat dovnitř centra a od stropu slanit k obětem. To samozřejmě v co nejkratším možném čase.
|
Střelba vás dokáže pohltit, říká mistr světa z hradecké zásahovky
„Je to mistrovství s mezinárodní účastí. Přijelo k nám dvanáct pětičlenných týmů včetně kolegů z policejního pohotovostního útvaru z Bratislavy. Jsou tu i elitní příslušníci Armády ČR, jednotka celní správy či kolegové z Útvaru rychlého nasazení (URNA),“ podotkla k šampionátu Lenka Krausová, mluvčí jihočeské policie.
Pořadatelství se střídá po jednotlivých krajích. Zásahové jednotky naposledy soutěžily na jihu Čech v roce 2017. Úkoly pro policisty si ale jejich kolegové na 15. ročník nepřipravili jen do IGY Centra.
„Na týmy čeká hned osm disciplín po celém Jihočeském kraji. Mistrovství je zaměřené především na prověření střelecko-taktických dovedností, schopností týmové spolupráce, prověříme fyzickou zdatnost, práci ve výškách, a naopak i v hloubkách pod vodou. Jedna disciplína je například připravená speciálně jen pro odstřelovače. Využijeme i vojenský prostor v Boleticích. Na účastníky tedy čekají náročně tři soutěžní dny, ve čtvrtek se pak dozvíme výsledky,“ doplnila Krausová.