Muž v obchoďáku nadával kolemjdoucím. Zasáhl policista, tomu hrozil smrtí

Autor:
  21:31
V pátek večer muž slovně napadal kolemjdoucí v Mercury centru v Českých Budějovicích. Zakročil proti němu policista, který měl již po konci služby. Muž na něj vytáhl nůž a vyhrožoval mu smrtí. Policista jej dostal na zem a přivolal posily. Nikomu se nic nestalo.

Policisté zasahovali v obchodním domě Mercury v Českých Budějovicích. (26. prosince 2025) | foto: Policie ČR

„Po službě, ale ve střehu, byl dnes večer policista hlídkové služby v Českých Budějovicích. V Mercury centru zakročil proti muži, který slovně napadal kolemjdoucí,“ oznámili večer policisté na sociální síti X.

Agresoři v obchoďáku hrozili zabitím. Jeden pak škrtil ženu, druhý napadl strážníka

V reakci na to na něj muž vytáhl nůž a hrozil smrtí. Policista jej dostal na zem, později mu pomohla přivolaná posila. „Z občanů nebyl nikdo zraněn, útočník je zadržen a má pár oděrek,“ dodali policisté s tím, že v obchodním domě Mercury bylo hodně lidí, tudíž situace mohla dopadnout daleko hůř.

Vstoupit do diskuse (6 příspěvků)

Nejčtenější

Pardubice jdou do čela extraligy. Sparta podlehla Vítkovicím, Třinec nevstřelil gól

Pardubičtí hokejisté oslavují vstřelený gól.

Hokejová extraliga ani v závěru adventního období nelenila a pokračovala kompletním 32. kolem. V sestavě Kladna, které padlo v Liberci, nechyběl Jaromír Jágr. Sparta prohrála s Vítkovicemi a přišla o...

Sparta převálcovala Olomouc, Litvínov přejel Boleslav. Vyhrály Pardubice i Brno

Sparťan Řepík se snaží překonat olomouckého gólmana Cichoně, kterému vypomáhá...

Hokejová extraliga nezastavila ani v předvečer Štědrého dne. Program 33. kola odstartoval duel Karlových Varů s Českými Budějovicemi, domácí vyhráli 1:0. Poslední Litvínov jasně přehrál Mladou...

Sparta padla s posledním Litvínovem. Jágr byl při návratu u porážky, Třinec uspěl

Litvínovští hokejisté se radují z gólu proti Spartě.

Třinečtí hokejisté gólem tři vteřiny před koncem prodloužení porazili ve 31. kole extraligy Plzeň (2:1) a dotáhli se na vedoucí Spartu, která padla na půdě posledního Litvínova 2:3. Před Pražany se...

Šlágr pro Pardubice, Vary už jsou druhé. Vítkovice dominovaly, Litvínov opět slaví

Hráči Pardubic se radují v utkání s Třincem.

Ani na druhý svátek vánoční hokejová extraliga neodpočívala, na programu bylo šest duelů 34. kola. Vedoucí Pardubice zvítězily ve šlágru s Třincem 5:3, Vítkovice deklasovaly Olomouc 6:0. Třetí Hradec...

Tančila v Las Vegas i v Portoriku. Z Československa utekla ve vlaku pod lavicí

Premium
Marie Krčmářová se vrací do Českých Budějovic, kde žije její mladší sestra.

Osud určí správné rozhodování ve správnou chvíli. Takové krédo má třiaosmdesátiletá Marie Krčmářová z Českých Budějovic. Zažila bombardování v březnu 1945, vojenskou invazi v srpnu 1968, riskantní...

Muž v obchoďáku nadával kolemjdoucím. Zasáhl policista, tomu hrozil smrtí

Policisté zasahovali v obchodním domě Mercury v Českých Budějovicích. (26....

V pátek večer muž slovně napadal kolemjdoucí v Mercury centru v Českých Budějovicích. Zakročil proti němu policista, který měl již po konci služby. Muž na něj vytáhl nůž a vyhrožoval mu smrtí....

26. prosince 2025  21:31

Šlágr pro Pardubice, Vary už jsou druhé. Vítkovice dominovaly, Litvínov opět slaví

Hráči Pardubic se radují v utkání s Třincem.

Ani na druhý svátek vánoční hokejová extraliga neodpočívala, na programu bylo šest duelů 34. kola. Vedoucí Pardubice zvítězily ve šlágru s Třincem 5:3, Vítkovice deklasovaly Olomouc 6:0. Třetí Hradec...

26. prosince 2025  15:45,  aktualizováno  20:33

Na Kleti spadl strom na lanovku. Nebyla ještě v provozu, nikomu se nic nestalo

Hasiči zasahovali na Kleti, kde spadl na lanovku strom. (26. prosince 2026)

V pátek po poledni zasahovali hasiči ze stanice Křemže na Krumlovsku kvůli stromu, který spadl na dráty lanovky na Kleti. Při oznámení byla lanovka ještě mimo provoz, tudíž na ní nejeli žádní lidé a...

26. prosince 2025  20:26

Každé čtvrté dítě váží víc, než by mělo. Tělocvik už do školek, radí obezitoložka

Premium
Dětská obeziotoložka ze strakonické nemocnice Andrea Straková. (19. prosince...

Dětská obezita není jen problém velkých měst, ale i venkova. Lékaři upozorňují, že nejvíce ohrožené jsou děti mezi jedenáctým a třináctým rokem. Dětská obezitoložka Andrea Straková působí rok a půl v...

26. prosince 2025

Volský roh, beranice, lucerna a halapartna. Ponocného Hanuse ovlivnil Lada

Ponocný Petr Pavel Hanus ze Skal na Písecku. (23. prosince 2025)

Ponocný ze Skal na Písecku Petr Pavel Hanus si svou roli vysnil podle Ladových obrázků. S kožichem, beranicí, lucernou i halapartnou. Už deset let na Vánoce obchází vesnici, troubí na volský roh,...

25. prosince 2025  10:03

Tančila v Las Vegas i v Portoriku. Z Československa utekla ve vlaku pod lavicí

Premium
Marie Krčmářová se vrací do Českých Budějovic, kde žije její mladší sestra.

Osud určí správné rozhodování ve správnou chvíli. Takové krédo má třiaosmdesátiletá Marie Krčmářová z Českých Budějovic. Zažila bombardování v březnu 1945, vojenskou invazi v srpnu 1968, riskantní...

24. prosince 2025

Sparta převálcovala Olomouc, Litvínov přejel Boleslav. Vyhrály Pardubice i Brno

Sparťan Řepík se snaží překonat olomouckého gólmana Cichoně, kterému vypomáhá...

Hokejová extraliga nezastavila ani v předvečer Štědrého dne. Program 33. kola odstartoval duel Karlových Varů s Českými Budějovicemi, domácí vyhráli 1:0. Poslední Litvínov jasně přehrál Mladou...

23. prosince 2025  15:50,  aktualizováno  21:06

Jeden zraněný při nehodě na dálnici D4. Provoz byl obnoven po dvou hodinách

Následky nehody na D4 (23. prosince 2025)

Nehoda tří aut zavřela v úterý podvečer na necelé dvě hodiny dálnici D4 na Písecku na 82. kilometru směrem na Prahu. Při havárii, která se stala po 17:30, se zranil jeden člověk. Provoz byl podle...

23. prosince 2025  18:42

Řidič vjel na přejezd přímo pod vlak, střet nepřežil. Spolujezdce odvezla sanitka

Nehoda se stala na nechráněném přejezdu v Lenoře na Prachaticku. (23. prosince...

Tragická nehoda dnes na několik hodin zastavila provoz na trati mezi Volary a Lenorou na Prachaticku. Sedmačtyřicetiletý řidič osobního vozu zde nepřežil střet s vlakem. Pravděpodobně nerespektoval...

23. prosince 2025  12:54,  aktualizováno  16:44

Písecká Sladovna slaví návštěvnický rekord. Chodí víc lidí, než před covidem

Mraveniště patří mezi nejnavštěvovanější expozice písecké Sladovny.

Už přes 70 tisíc lidí letos přišlo do písecké Sladovny. Návštěvnost tak překročila rekord z roku 2019, kdy do interaktivního kulturního prostoru v centru města zavítalo přes 65 tisíc lidí. „Dva roky...

23. prosince 2025  9:47

Sledujte Adventní kalendář 2025 a vyhrajte každý den nový dárek
Sledujte Adventní kalendář 2025 a vyhrajte každý den nový dárek

Oslavte letošní svátky s eMiminem. Přichystali jsme pro vás na každý den nové výhry, kterými můžete rozmazlit sebe nebo je nachystat pod stromeček...

Devatenáctiletá řidička srazila chodkyni, svědky smrtelné nehody hledá policie

Nehoda se stala na přechodu pro chodce v ulici E. Rošického.

Tragickou nehodu vyšetřují od pátku policisté v Českých Budějovicích. Devatenáctiletá řidička tam na přechodu srazila ženu, která utrpěla vážná zranění, jimž v nemocnici podlehla. Kriminalisté nyní...

22. prosince 2025  15:22

Nové úseky jihočeské dálnice D3 a D4 fungují rok. Ulevily od kolon, zrychlily jízdu

Premiér Petr Fiala spolu s ministrem dopravy Martinem Kupkou a jeho předchůdcem...

Před Vánoci si nejen šoféři připomínají, že již rok mohou využívat dálniční obchvat jihočeského krajského města společně s dalšími kilometry D3. Z Českých Budějovic zmizely tisíce kamionů. Řidiči...

22. prosince 2025  9:24

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.