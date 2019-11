Muž chtěl skočit z přehrady. Chytil jsem ho za ruku a strhl, říká policista

Jejich pracovní den začal jako obvykle a po 15. hodině prováděli hlídku. Několik set metrů před přehradou si všimli muže, který šel k Týnu nad Vltavou. Minuli jej a pokračovali v jízdě.

„O chvíli později jsme ovšem dostali od operačního důstojníka informaci, že se v místě nachází člověk, který chce spáchat sebevraždu. I díky osobním znalostem mi došlo, že by to mohl být muž, kterého jsme viděli,“ říká Miloš Pour.

Okamžitě otočil vozidlo a vydali se s kolegou zpátky. „Ještě jsme volali vedoucího našeho oddělení, který je zároveň specialista na krizovou intervenci, ale byl mimo město,“ přibližuje Zdeněk Vařák.

Vypnuli majáky, zpomalili. Pomalu jeli po silnici na hrázi přehrady, aby to co nejvíce připomínalo běžnou denní policejní hlídku.

„Chtěli jsme na sebe co nejméně upozornit. Když jsme se blížili, odepnul jsem si pás a pak co nejrychleji vyskočil z auta. To už muž odhodil batoh a přelézal přes zábradlí. Podařilo se mi ho chytit za límec a ruku a strhnout zpátky a povalit na silnici,“ vypráví Vařák, který u policie slouží pět let.

Pravou nohu už měl přes zábradlí

Při zásahu rozhodovaly sekundy, policisté neměli příliš času na přemýšlení, jak budou postupovat. Přesto si vybrali správně.

„My jsme ani neměli možnost začít s ním mluvit, museli jsme okamžitě zasáhnout. Pravou nohu už měl přes zábradlí, ale zároveň byla šance ho ještě včas chytit, což se povedlo,“ vysvětluje Vařák.

Jeho kolega pak okamžitě zastavil auto a vyběhl mu na pomoc.

„Muž se bránil a snažil vytrhnout. Nasadili jsme mu proto pouta a čekali do příjezdu záchranky, která si ho převzala,“ upozorňuje Pour, který je policistou 13 roků.

Dál vypráví, že se sebevrah po chvíli uklidnil, a tak ho ještě vzali do auta, aby byl v teple, a snažili se ho dál udržet v klidu, což se dařilo. Poté už přijeli záchranáři a po nich i hasiči. Lékaři si následně muže převzali do péče.

Rodina policistům poděkovala

To už byli na místě i členové mužovy rodiny a policistům děkovali za záchranu jejich blízkého. On sám nejdříve zavolal na policii a oznámil, co se chystá udělat, pak zavěsil. S policií komunikovali i další členové rodiny tak, aby se podařilo sebevraždě zabránit.

Kdyby 37letý muž skočil, dopadl by hluboko do přehrady do míst, kde je pouze beton, a šance na přežití by tak byla téměř nulová. K činu se rozhodl, protože tím chtěl řešit osobní problémy.

Policisty kromě poděkování od rodiny čeká nejspíš časem i ocenění od nadřízených za mimořádný a úspěšný zásah. Oba sami přiznávají, že nic podobného dosud nemuseli řešit.