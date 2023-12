Krumlov koupil dětské ilustrace za 25 milionů, policie prověřuje možný podvod

Současní radní kritizují koupi sbírky za milion eur (nyní asi 24,5 milionu Kč), poškodila podle nich finanční zájmy města. Bývalé vedení radnice, jež sbírku koupilo, to odmítá.

„Obecně můžeme potvrdit, že prošetřujeme možné podvodné jednání v souvislosti se sbírkou grafik a obrázků v Českém Krumlově,“ řekl Matzner.

Vedení Krumlova v říjnu zpochybnilo znalecký posudek sbírky dětských ilustrací, o který teď vede spor s bývalým vedením města. Koaliční zastupitel Jan Ungerman (Občané patrioti) koupil ilustraci Vlasty Baránkové za 4500 Kč, zatímco posudek ocenil podobnou ilustraci Baránkové na 2200 eur (asi 54 100 Kč). Bývalí radní chtěli sbírkou zvýšit návštěvnost klášterů, což se zatím nepovedlo.

„Dokud nebudeme mít výsledek policejního šetření, nebudeme nejspíš posílat další splátku, abychom neprohlubovali případnou další možnou škodu,“ řekl Nogrády. V rozpočtu pro příští rok počítá město se splátkou 6,5 milionu. Starosta dále řekl, že město zpřístupní sbírku policejnímu znalci, který kolekci ocení. Krumlov zatím za sbírku splatil necelých deset milionů.

Současné vedení města uvedlo, že koupí sbírky, kterou nesmí padesát let prodat, byli zastupitelé v době nákupu uvedeni v omyl. Již dříve někteří radní řekli, že mají podezření na podvod, zvažovali i trestní oznámení. Vadilo jim také to, že díla nemají certifikáty pravosti. Kurátor klášterů a bývalý místostarosta za SN-Město pro všechny Ivo Janoušek ale dříve řekl, že sbírku tvoří originální díla. „Pravost je doložitelná třeba nakladatelem, který díla vydával,“ řekl již dříve ředitel městského divadla Jan Vozábal, jenž se na nákupu sbírky podílel.

„Celé jsme to (nákup ilustrací) připravovali tak, abychom koupili něco, co má opravdovou hodnotu a co může pomoci klášterům. Žiju nadále v přesvědčení, že ta sbírka hodnotu má. Problém je v tom, co dělají naši nástupci, že tu hodnotu zpochybňují, mají na tom postavenou svou politiku. Myslím si, že to bohužel strašně ublížilo nejen sbírce a tomu, kdo nám sbírku prodal, ale i celému projektu. Já si žádné pochybení nepřipouštím, snažili jsme se tu věc připravit, jak jsme nejlépe mohli,“ řekl v úterý bývalý místostarosta Josef Hermann (KDU-ČSL).

Míní, že podnět policii podalo nové vedení města, což Nogrády popřel. „Jsem zvědavý jak na policejní ohodnocení sbírky, tak i na to, jak byl připravený materiál pro zastupitele. Za mě v pořádku připravený nebyl. Přinejmenším nebyl připravený dostatečně odborně, pokud počítal s minimální (roční) návštěvností (klášterů) 15 tisíc lidí, a skutečnost je 3500,“ řekl Nogrády.

Ilustrace ze sbírky Otakara Božejovského (na snímku) jsou k vidění v galerii 3+ v klášterním areálu v Českém Krumlově.

Právě rapidnímu zvýšení návštěvnosti měla sbírka více než 600 ilustrací výrazně pomoci. Soubor vlastnil Otakar Božejovský, spoluzakladatel švýcarského nakladatelství Bohem Press, od nějž město ilustrace koupilo a splácí mu je.

Pětiletá obnova klášterů minoritů a svaté Kláry z poloviny 14. století stála téměř 327 milionů korun. Areál funguje od listopadu 2015. Je v něm 260 místností, zahrnuje i téměř 9 tisíc metrů čtverečních zahrad. Areál je dlouhodobě ztrátový. Roční ztráta klášterů při nákladech 18 až 19 milionů je kolem 13 milionů korun.