Na dálnici D3 na Krumlovsku havarovali policisté. Jeli k výhrůžce sebevraždou

  19:19
Při cestě za mužem vyhrožujícím sebevraždou havarovali v sobotu na dálnici D3 u obce Netřebice na Krumlovsku kapličtí policisté. Skončili v nemocnici, na místo byla místo mluvčí jihočeské policie Lenky Krausové vyslána hlídka z Boršova nad Vltavou. K muži se podle ní včas dostali záchranáři i hasiči a převezli jej do nemocnice.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Shutterstock

„Hlídka kaplických kolegů havarovala do svodidel na dálnici D3,“ sdělila pro iDNES.cz mluvčí jihočeské policie. „Mířili do Velešína, kde muž vyhrožoval sebevraždou,“ dodala.

Na místo podle Krausové jeli také hasiči a záchranáři, kteří dorazili dříve než policie a muže převezli do nemocnice.

Na Pražském okruhu se srazilo šest aut, provoz komplikuje i vážná nehoda sanitky

Redakce iDNES.cz oslovila se žádostí o informaci také mluvčí jihočeské záchranky Petru Kafkovou. „Informace k takovým událostem neposkytujeme, jelikož by to pak mohlo podněcovat k podobným činům,“ řekla. „Můžu jen říct, že jsme na místě byli,“ dodala.

Zda v nehodě policistů sehrálo roli náledí nebo jiné okolnosti, bude podle Krausové policie ještě zjišťovat.

