V bytě pobodala svého druha, obvinili policisté ženu z pokusu o vraždu

Šumava zadrží víc vody. Odborníci i dobrovolníci 7 let pracovali v mokřadech

Projekt Life for Mires (Život pro mokřady) trval sedm let a stál přes 150 milionů korun. Zapojilo se do něj přes 1 800 dobrovolníků. Tím ale práce na tom, aby Šumava zadržela ještě více vody,...