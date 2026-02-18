Loni pět pokusů o vraždu a stále víc falešných bankéřů, spočetla jihočeská policie

Lukáš Marek
  15:38
Jihočeští policisté představili statistiku trestných činů za loňský rok. Bytařů ubývá, stejně tak vařičů drog. Naopak přibývá podvodníků, kteří se vydávají za bankéře či policisty a připravují lidi o celoživotní úspory.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Shutterstock

Je to věc nebývalá, ale loni nemuseli kriminalisté v Jihočeském kraji řešit ani jednu dokonanou vraždu. Zatímco v předešlých letech jich bylo třeba šest či sedm, v roce 2025 zaznamenali „jen“ pět pokusů. Všichni poškození útok nakonec přežili.

„Je to výjimečné, ale rozhodně se nedá hovořit o nějakém trendu,“ zdůraznil Stanislav Popel, náměstek ředitele jihočeské policie pro službu kriminální policie a vyšetřování. Letos už totiž zase kriminalisté jednu brutální vraždu na Strakonicku vyšetřovali.

Jeden z velmi sledovaných případů se stal loni v lednu v Rudolfově u Budějovic na tamní základní škole. „Žák tam chtěl postřílet celou třídu,“ připomněl šéf jihočeské policie Luděk Procházka. Třináctiletého útočníka, jenž ohrožoval třídu pistolí, zneškodnila učitelka.

Statistika kriminality na jihu Čech

Trestné činy
rok 2024 8 111
rok 2025 8 366
Loupeže
rok 2024 52
rok 2025 63
Vyhrožování
rok 2024 223
rok 2025 171
Znásilnění
rok 2024 61
rok 2025 63
Vloupání do bytů
rok 2024 36
rok 2025 23
Vloupání do domů
rok 2024 81
rok 2025 58
Krádeže prosté
rok 2024 1 149
rok 2025 1 214
Krádeže vozidel
rok 2024 79
rok 2025 112
Drogy, výroba, držení
rok 2024 311
rok 2025 202
Padělání peněz
rok 2024 29
rok 2025 36
Kybernetická trestná činnost
rok 2024 920
rok 2025 906
Majetek – podvody
rok 2024 747
rok 2025 1 192

Chlapci vzhledem k jeho věku nehrozil postih podle trestního zákoníku. Soud jej nicméně poslal do diagnostického ústavu. V dalších případech pak podle náměstka Popela zachránila napadené skutečnost, že byl v blízkosti nějaký člověk, který mu pomohl.

Například loni v únoru na Českobudějovicku napadla družka nožem svého partnera. Podobný pokus o vraždu se stal v březnu na Prachaticku, kdy žena nožem zaútočila na svého druha. V obou případech už je podaný návrh obžaloby. V říjnu pak na Písecku pobodal syn svého otce a v listopadu napadl také na Písecku cizinec nožem jiného cizince. U těchto dvou událostí pokračuje vyšetřování.

Za posledních deset let se prozatím nepovedlo objasnit jen jedinou z celkem šesti desítek vražd, které se v Jihočeském kraji staly. Je to takzvaný pomníček z roku 2023, kdy lidé v Lipně nad Vltavou na Českokrumlovsku v kontejneru na posyp u základní školy našli mrtvé dítě. Z dosavadního vyšetřování vyplývá, že jej zavraždila žena. „Na této kauze stále pracujeme,“ ujistil Popel.

Policisté jinak loňský rok z pohledu kriminality či nehodovosti na jihu Čech vyhodnotili tak, že výrazně nevybočoval. Přesto jsou ale ve statistikách i tak velmi zajímavá čísla, která ukazují na změny v chování zlodějů či násilníků.

Výrazný pokles nastal třeba u výroby, pěstování a držení drog. Zatímco v roce 2024 řešili kriminalisté 311 případů, loni jich bylo jen 202. Naposledy bylo takto nízké číslo v roce 2017. Objasněnost je přitom poměrně veliká a loni byla takřka 85 procent. „Podařilo se nám odhalit a chytit několik skupin, které se na drogy specializovali,“ potvrdil Popel.

Vrazil k příbuznému domů a při hádce ho bodl nožem. Skončil ve vazbě

Hodně ubylo také vloupání do rodinných domů a bytů. Naopak kyberkriminalita dál bují a různých podvodníků, kteří se neváhají vydávat za bankéře či policisty, je hodně. „Pak dokážou poškozené připravit o jejich celoživotní úspory,“ upozornil Procházka a varoval před podobnými praktikami podvodníků.

Někteří zločinci se pak dál soustředí i na padělání peněz. Loni to bylo 36 případů. „Nejčastěji to byly bankovky v hodnotě 20 eur. Ty se pokoušeli dostat do oběhu především v kasinech v Dolním Dvořišti či Českých Velenicích,“ podotkl Popel.

Procházka zmínil, že i letos se policisté budou snažit co nejvíce doplnit své stavy. Oproti plánům jim totiž na jihu Čech chybí 300 lidí. „Náboru se intenzivně věnujeme, ale není to jednoduché, protože tuto práci skutečně nemůže vykonávat každý,“ konstatoval ředitel.

Loni do řad policie v regionu nastoupilo 105 nováčků a oproti tomu jich 75 skončilo. Jsou to většinou odchody do penze. Celkem bylo k 1. lednu na jihu Čech 2 134 policistů.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

„To bude ostuda.“ Pavel se na olympijském festivalu předvedl i v hokejové exhibici

Prezident Petr Pavel si na olympijském festivalu zahrál také hokej. (11. února...

Na olympijský festival v Českých Budějovicích ve středu po obědě dorazil prezidentský pár. Petr Pavel s manželkou Evou ve zhruba dvouhodinovém programu zvládl setkání s dobrovolníky i dětmi. Pavel si...

Evka, Evka! Adamczyková slavila s fanoušky na festivalu „nejzlatější stříbro“

Stříbrná olympionička a snowboardistka Eva Adamczyková dorazila v úterý na...

Tolik fanoušků chtělo přivítat stříbrnou medailistku ze zimních her Evu Adamczykovou na olympijském festivalu v Českých Budějovicích, že se ani zdaleka nevešli do olympijského domu....

Zloděj ukradl šest historických motorek Jawa. Majitel vypsal odměnu

Zloděj nebo zloději ukradli šest červených motocyklů vyrobených v 50. a 60....

Českobudějovičtí kriminalisté řeší krádež šesti kompletně zrenovovaných historických motocyklů tovární značky Jawa. Majitel vyčíslil škodu na zhruba milion korun a za poskytnutí informací, které...

Se synem zabil tři lidi. Vrah z Litvínovic je po 20 letech vězení v rakouské detenci

Ladislav Pacovský a jeho syn John dostali u soudu 25 a 11 let. Otec původně...

Ladislav Pacovský, který podle soudu v roce 2003 se svým synem zavraždil v Litvínovicích u Českých Budějovic tři lidi, je nyní v zabezpečovacím zařízení v Rakousku. Pacovskému soud uložil za vraždy...

De Sciglio do Hradce? Česká liga slavným veteránům nesedí, Danny či Mavuba varují

Mattia De Sciglio z Juventusu odehrává balon před Saúlem Niguezem z Atlétika...

Fotbalový Hradec Králové láká někdejšího italského reprezentanta Mattiu De Sciglia, který je volným hráčem. Pokud třiatřicetiletý pravý obránce skutečně podepíše smlouvu, bude to pro tuzemskou soutěž...

Loni pět pokusů o vraždu a stále víc falešných bankéřů, spočetla jihočeská policie

ilustrační snímek

Jihočeští policisté představili statistiku trestných činů za loňský rok. Bytařů ubývá, stejně tak vařičů drog. Naopak přibývá podvodníků, kteří se vydávají za bankéře či policisty a připravují lidi o...

18. února 2026  15:38

Začínal se dvěma zaměstnanci, teď vyrábí jihočeský podnikatel roku boxy do letadel

EY Podnikatel roku 2025 Jihočeského kraje Antonín Steinbauer, zakladatel...

Už v roce 1992 založil Antonín Steinbauer podnik, tehdy v porevolučním nadšení a touze po samostatnosti. Dnes má úspěšnou společnost, která dodává hi-tech produkty do celé Evropy i zámoří. Majitel...

18. února 2026

Dokončení D3 krok za krokem. Máme čtvrté územní rozhodnutí z pěti, chválí si ŘSD

Zařízení pro vysokorychlostní vážení bude na dálnici D3 mezi Táborem a...

Kdy už konečně bude hotová celá dálnice D3, ptají se řidiči, když krokem projíždějí kolem Benešova nebo skoro zastavují v Miličíně blízko hranic jižních a středních Čech. Na jihu Čech bude dálnice...

18. února 2026  9:26

10 věcí, které musíte vyzkoušet na Olympijském festivalu v Budějovicích

Advertorial
Snowboardistku Zuzanu Maděrovou, která získala na olympijských hrách v Itálii...

Tisíce návštěvníků. Malí i velcí fanoušci. Kluci i holky. Olympijský festival při zimních hrách v Itálii našel skvělé zázemí v Českých Budějovicích, kde je doma také Budějovický Budvar. Areál na...

18. února 2026

Evka, Evka! Adamczyková slavila s fanoušky na festivalu „nejzlatější stříbro“

Stříbrná olympionička a snowboardistka Eva Adamczyková dorazila v úterý na...

Tolik fanoušků chtělo přivítat stříbrnou medailistku ze zimních her Evu Adamczykovou na olympijském festivalu v Českých Budějovicích, že se ani zdaleka nevešli do olympijského domu....

17. února 2026  15:54,  aktualizováno  16:53

Někdejšího olympionika Mertla baví hokej v Táboře. S nováčkem chce hrát play off

Tomáš Mertl v dresu prvoligového Tábora

Sám také zažil, jaké je být olympionikem, před osmi lety s národním hokejovým týmem skončil čtvrtý na hrách v korejském Pchjongčchangu. „Jednou bude co vyprávět vnoučatům. Měl by to být cíl každého...

17. února 2026  13:16

Na dvou šumavských vrcholech leží přes metr sněhu. Poprvé v této zimě

Sníh zasypal Šumavu. Snímek je z okolí Přední Zvonkové u rakouských hranic....

Díky vydatnému sněžení v posledních dvou dnech překonala výška sněhu na dvou šumavských vrších poprvé tuto zimu hranici jednoho metru. V úterý ráno bylo na Blatném vrchu 115 centimetrů sněhu a na...

17. února 2026  13:06

Kdybych neplavala, dělám krasobruslení, říká Seemanová. Maděrové fandila přímo v Itálii

Čeští curleři Julie Zelingrová a Vít Chabičovský, osmí na ZOH v Miláně, přijeli...

Nejlepší česká plavkyně Barbora Seemanová vyrazila fandit českým sportovcům na olympiádu do Itálie. Pak zavítala na olympijský festival do Českých Budějovic. Na výstavišti si zabruslila a vyprávěla,...

17. února 2026  11:38

OBRAZEM: Tradiční masopust na jihu Čech. V Doudlebech točili červenou růžičku

V Doudlebech na Českobudějovicku si v neděli užívali tradiční masopustní...

Červená růžičko, proč se nerozvíjíš? Tuto lidovou písničku si užili v Doudlebech na Českobudějovicku v neděli dosyta. Zazněla tu mezi staveními snad stokrát. Je nedílnou součástí masopustní...

17. února 2026  4:47

De Sciglio do Hradce? Česká liga slavným veteránům nesedí, Danny či Mavuba varují

Mattia De Sciglio z Juventusu odehrává balon před Saúlem Niguezem z Atlétika...

Fotbalový Hradec Králové láká někdejšího italského reprezentanta Mattiu De Sciglia, který je volným hráčem. Pokud třiatřicetiletý pravý obránce skutečně podepíše smlouvu, bude to pro tuzemskou soutěž...

16. února 2026

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Zloděj ukradl šest historických motorek Jawa. Majitel vypsal odměnu

Zloděj nebo zloději ukradli šest červených motocyklů vyrobených v 50. a 60....

Českobudějovičtí kriminalisté řeší krádež šesti kompletně zrenovovaných historických motocyklů tovární značky Jawa. Majitel vyčíslil škodu na zhruba milion korun a za poskytnutí informací, které...

16. února 2026  15:45

Rakouské větrníky nechceme, bouří se část lidí z Pohoří na Šumavě i vědci

Ilustrační snímek

Mohutný větrný park zamýšlí rakouský investor nedaleko hranice s Českem. Podle záměru půjde o 19 stožárů podél území, jež sousedí s katastry obce Pohorská Ves na Novohradsku. Stožáry s turbínami mají...

16. února 2026  13:52

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.