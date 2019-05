Policie navštívila budějovickou radnici. Zajímá ji projekt centra sportu

„V souvislosti se záměrem výstavby nové sportovní haly v Českých Budějovicích jsme přijali trestní oznámení. Nic dalšího zatím nebudeme komentovat,“ oznámil policejní mluvčí Jiří Matzner.



Zprávu o policejní návštěvě na budějovické radnici potvrdil i primátor, který je v těchto dnech na dovolené. „Policie neprošetřuje, pouze shromažďuje informace k podnětu, který dostala. Není to tak, že by něco vyšetřovala, ale dává dohromady informace, a požádala město o to, aby jí je poskytlo. Tak se i stalo,“ reagoval Jiří Svoboda (ANO) s tím, že informace jsou ve formě usnesení rady a zastupitelstva města. Obavy z toho, že by radnice postupovala v něčem špatně, podle svých slov nemá.



Podle informací MF DNES policie zažádala o dokumenty k vypsání a zrušení veřejné zakázky z loňského a letošního roku. Poprvé se tak stalo kvůli příliš vysokým nabídkám uchazečů, kdy odhadovaná cena byla 312 milionů korun bez DPH, ale nejnižší nabídka se vyšplhala na 489 milionů bez DPH.



V druhém případě oznámilo koaliční hnutí Občané pro Budějovice, že projekt nadále nepodporuje. Důvodem byl mimo jiné posudek, který projekt hodnotil v některých ohledech kriticky. (psali jsme zde ) Stalo se tak jen pár hodin před začátkem březnového zastupitelstva. To mělo rozhodovat také o vypsání referenda.

V podmínkách zadávací dokumentace pro uchazeče měla akce vyjít na maximálně předpokládaných 552 milionů korun bez DPH a pracovat se mělo od června letošního roku.

Místo výstavby se teď projektem zabývá policie. „Radnice má nepochybně čisté svědomí s vypsáním a zrušením veřejné zakázky, protože oba tyto kroky mají nějaké limity a regule. Samozřejmě je to zakázka, který byla velmi ostře sledovaná politiky i veřejností. Absolutně nepředpokládám, že bychom si mohli dovolit jakýkoliv risk v této věci. Všechny kroky související s vypsáním i zrušením zakázky byly podle mého názoru řádně podloženy a odůvodněny,“ odpověděl na dotaz k poslední veřejné zakázce náměstek primátora Juraj Thoma (OPB).



Z opozičních řad postup města kritizovali ODS či Piráti. Proti bourání stávající sportovní haly dokonce vznikla internetová petice Zachraň halu, kde se objevilo více než tři tisíce podpisů. „Hala byla nějakým způsobem prosazovaná velkými budějovickými podnikateli. Situace, že projekt spadl pod stůl, se jim může hrubě nelíbit. Mohl by proto začít boj mezi nimi a některými politiky,“ naznačil zastupitel Lukáš Mareš (Piráti).