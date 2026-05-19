Policista srazil vzdávajícího se muže pěstí k zemi a pak do něj i kopal, ukázalo video

  19:12
Na sociální síti se objevilo video, na kterém policista v Českých Budějovicích dopadne prchajícího muže. Když se k němu přiblížil, mladík se vzdal. Policista ho i tak srazil k zemi pěstí, čímž však zákrok pořád nekončí. Nakopne ho, několikrát udeří pěstí a pak ho znovu kope. Teprve pak to vypadá, že přistoupí k nasazení pout.
ilustrační snímek | foto: Shutterstock

Událost se stala v neděli po 23. hodině. Hlídka policistů vyrazila v Českých Budějovicích do čtvrti Mladé, protože dostala oznámení o rušení nočního klidu.

„Po příjezdu se policisté spojili s oznamovatelem. Ten uvedl, že dva muži, kteří v domě bydlí, se chovali hlučně a pravděpodobně byli pod vlivem alkoholu,“ informovala jihočeská policejní Štěpánka Schwarzová.

Když podezřelí zjistili, že dorazila hlídka, začali z místa utíkat. „Oba policisté se za nimi okamžitě vydali a opakovaně je vyzývali, aby zastavili. Na místo dorazili i další policisté,“ pokračovala mluvčí.

Honička pokračovala několika ulicemi a nakonec oba prchající (ročníky narození 2003 a 2007) policisté dopadli. A právě tuto část zaznamenala kamera v místě, kde policista zajistil jednoho z dvojice mužů.

Podezřelý zastavil, otočil se a zvedl ruce. Policista k němu doběhl a srazil ho k zemi. Dál do ležícího muže kopal a pak ho několikrát udeřil pěstí. Poté do něj znovu kopal. Až pak ho otočil na břicho a klekl mu na záda. Mladík podle záběrů na zemi nekladl vůbec žádný odpor.

Redakce iDNES.cz na nahrávku policii upozornila a ta na to rychle reagovala. „Služební funkcionář prověřuje, zda byl zákrok policisty proti jednomu z mužů v souladu se zákonem. Reaguje tak na videozáznam z policejního zákroku, který se objevil na sociálních sítích,“ uvedla Štěpánka Schwarzová.

