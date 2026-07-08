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Manévry ve Strakonicích. Policie pátrá po ženě, která mířila pistolí na souseda
Kroupy měly až 10 centimetrů. Za to může Šumava, vysvětlují meteorologové
Pondělní bouřky v Pošumaví přinesly mimořádně velké kroupy. V Ratiborově Lhotě na Prachaticku mohly podle meteorologů dosahovat až deseti centimetrů.
Dětský tábor zasáhl blesk. Pět dětí je v nemocnici, jsou mimo ohrožení života
Blesk udeřil v pondělí večer do stromu v blízkosti dětského tábora na Jindřichohradecku. Záchranáři ošetřili šest lidí, z toho pět nezletilých ve věku od deseti do patnácti let. Jednoho muže po...
Táborsko ligu po Karviné nevzalo, na řadě je Artis Brno. Na rozhodnutí má jen den
Fotbalisté Mladé Boleslavi pořád ještě nevědí, proti komu za tři týdny začnou nový ročník první ligy. Nebude to Táborsko, které volné místo po vyloučení Karviné nevzalo. Nabídka od Ligové fotbalové...
Úsek D3 u hranic otevřou o měsíc dřív, stavbu komplikovala i německá munice
Původně ho měli otevřít na konci srpna, nakonec to stihnou o měsíc dřív. Na zhruba 3,5 kilometru dlouhém úseku jihočeské D3 mezi Nažidly a hranicí s Rakouskem finišují práce. Na jeho konci vzniká...
Tunel pod kolejemi je blíž realitě. Úřad zamítl odvolání, poslední šancí je soud
Dopravní a energetický stavební úřad zamítl všech pět odvolání proti stavebnímu povolení na tunel pod vlakovým nádražím v Českých Budějovicích. Aktuální rozhodnutí lze ještě napadnout u soudu. Proti...
Nové byty chtějí, ale ne u chráněných rybníků. Není to novinka, říká náměstek
Tři stavební pozemky, na nichž mohou vyrůst až osmipatrové bytové domy. To vše v sousedství Vávrovských rybníků, které jsou součástí přírodní rezervace Vrbenské rybníky. Na návrh nového územního...
Tým už trénuje, otázky však v Budějovicích trvají. Jaká je současná situace?
Co bude dál s budějovickým Dynamem, to zůstává nadále nejisté. Platí to i poté, co první tým třetího nejstaršího českého klubu včera zahájil letní přípravu. V kabině se sešlo kolem dvaceti hráčů...
Rok v Dynamu byl jako reality show. Kauzám se směju, tvrdí končící Vaníček
Nejlepší střelec Dynama z minulé sezony Antonín Vaníček už nejspíš v Českých Budějovicích pokračovat nebude. S klubem po administrativním sestupu do třetí fotbalové ligy sice začal přípravu, ale je...
Budějovice musejí být odvážné, radí manažer. Pomáhal Linci, když byl městem kultury
Ekonom a manažer Georg Steiner byl v týmu, který připravoval rakouský Linec na rok 2009, kdy se stal Evropským hlavním městem kultury. Stejný titul ponesou v roce 2028 i České Budějovice. „Z Lince se...
Tunel pod kolejemi je blíž realitě. Úřad zamítl odvolání, poslední šancí je soud
Dopravní a energetický stavební úřad zamítl všech pět odvolání proti stavebnímu povolení na tunel pod vlakovým nádražím v Českých Budějovicích. Aktuální rozhodnutí lze ještě napadnout u soudu. Proti...
Chlapi šli s mačetami na mé zaměstnance, vzpomíná vědec na bádání na Nové Guineji
František Vejmělka zkoumal savce na Nové Guineji. Objevil tam i čtyři nové druhy a natočil, vyfotil, vědecky zdokumentoval a detailně popsal velekrysu subalpínskou. Sbírku, kterou tam za půl roku...
V Husinci si lidé připomněli odkaz Jana Husa, dorazila stovka návštěvníků
Odkaz církevního reformátora Jana Husa dnes v Husinci připomněla ekumenická bohoslužba. Zúčastnilo se jí 90 lidí. Další stovky návštěvníků zavítaly do Husova rodného domu. Při dvoudenních oslavách...
Mám černý pás, ale neplatí, že všechny přemůžu, říká instruktor allkampf-jistu
Policista a předseda oddílu Martin Hermann dovedl českobudějovickou školu bojového umění allkampf-jitsu a karate mezi českou elitu. O děti nemají nouzi, ty mohou začít cvičit už v pěti letech. Lépe...
Když udeří blesk opravdu blízko, cítíte, jak mravenčí zem, vypráví lovec bouří
Jihočeský fotograf Josef Vyšata se dlouhodobě věnuje lovu bouřek a extrémního počasí, zejména supercel a bleskových výbojů. Kvůli snímkům ročně najede tisíce kilometrů a sleduje vývoj bouřkových...
Na motorce seděla dřív než ve školní lavici. Americký talent se představí v Jiníně
Je jí teprve deset let, přesto už pravidelně soupeří se staršími závodníky a budí pozornost i za hranicemi USA. Američanka Yumena Berningová bude jednou z hlavních tváří víkendového juniorského...
Prodej chaty, 34 m2, Lišov
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Nemusím tady utrácet, říká investor retail parku v Prachaticích. Chystá ho už dva roky
Plánovaná obchodní zóna na okraji Prachatic čelí potížím. Nové podmínky v územním plánu komplikují firmě pokračování projektu. Mezi zastupiteli má záměr své příznivce. Jiní říkají, že jejich úkolem...
Úpravy za osm miliard. Trať z Veselí do Českých Velenic čeká modernizace
Už v roce 1871 vyjely první vlaky na trať mezi Veselím nad Lužnicí a Českými Velenicemi. Teď po 155 letech čeká tuto železnici vedoucí z Táborska přes Třeboňsko k rakouským hranicím velká...