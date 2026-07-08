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Manévry ve Strakonicích. Policie pátrá po ženě, která mířila pistolí na souseda

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  14:04

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Žena ve Strakonicích mířila na souseda krátkou střelnou zbraní (8. července 2026). | foto: PČR

Policisté pátrají ve Strakonicích v okolí Podsrpenské ulice po ženě, která mířila na souseda krátkou střelnou zbraní. Místo policisté uzavřeli, odklánějí dopravu i chodce. „Místu se vyhněte,“ vyzývá policie na síti X.

Připravujeme podrobnosti.

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

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