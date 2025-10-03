Žena zmizela po rodinném incidentu. Může být nebezpečná, varuje policie

Policie pátrá po devětatřicetileté Jaroslavě Sušerové, která zmizela po rodinném incidentu v Bernarticích na Písecku. Podle policistů může být agresivní vůči sobě i okolí, proto se ji lidé nemají snažit sami zadržet, ale okamžitě volat na linku 158.

Policie vyhlásila pátrání po pohřešované Jaroslavě Sušerové. (3. října 2025) | foto: policie ČR

Po ženě pátrají kriminalisté od čtvrtka 2. října. „Státní zástupce na ni vydal předchozí souhlas k zadržení,“ sdělila redakci iDNES.cz mluvčí jihočeské policie Kamila Čuřínová Ingrišová.

Jaroslava Sušerová měří asi 170 centimetrů, má štíhlou postavu, modré oči a hnědé vlnité vlasy, nyní už částečně prošedivělé.

Opilá školačka sotva chodila. Lahev alkoholu dostala od mladíka v parku, tvrdila

Na sobě může mít modrou šusťákovou bundu, černou vestu, černobílé pruhované tričko s dlouhým rukávem, černobílé legíny s květinovým motivem a černé zimní boty. Podle policie působí zanedbaným dojmem.

Jakékoli informace o jejím pohybu nebo výskytu mohou lidé předat na lince 158.

