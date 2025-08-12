Odešla bez inzulinu. Policie pátrá po devatenáctileté dívce ze Strakonic

Autor:
  11:36
Policisté pátrají po devatenáctileté Nancy Věženské ze Strakonic, která v pondělí odešla z domu bez mobilního telefonu. Dívka by měla pravidelně brát inzulin, který si však také nechala doma. Lidé mohou volat informace o pohřešované na linku 158.

Policie vyhlásila pátrání po pohřešované ženě Nancy V. (12. srpna 2025) | foto: policie ČR

Devatenáctiletá Nancy Věženská naposledy komunikovala s matkou v pondělí po deváté hodině. Od 14 hodin už mobil matce nezvedala. Ta po příchodu domů v půl sedmé večer zjistila, že dcera není doma. Nevzala si ani sebou ani inzulin, který má pravidelně brát.

„Později matka zjistila, že telefon dcera nechala doma. Nikomu nic neřekla a není k zastižení. Kriminalisté na základě dalších zjištěných informací nevylučují, že dívka chtěla na týden odjet někam pryč, například autobusem,“ popsala jihočeská policejní mluvčí Štěpánka Schwarzová.

V Sasku se ztratil 13letý chlapec z Česka. Neumí německy, policie prosí o pomoc

Dívka měří 168 centimetrů, je hubená, má krátké, světlé vlasy rozdělené pěšinkou uprostřed. Má šedé oči a nosí dioptrické brýle. Pod levou klíční kostí má tetování písmene „L“, dále tři tečky na některém z prstů.

Věženská má u sebe pouze doklady, platební kartu a peněženku. Pokud má někdo o dívce jakékoliv informace, ať se obrací na kriminalisty na telefonním čísle 974 237 336 nebo přímo na lince 158.

12. srpna 2025

