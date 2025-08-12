Devatenáctiletá Nancy Věženská naposledy komunikovala s matkou v pondělí po deváté hodině. Od 14 hodin už mobil matce nezvedala. Ta po příchodu domů v půl sedmé večer zjistila, že dcera není doma. Nevzala si ani sebou ani inzulin, který má pravidelně brát.
„Později matka zjistila, že telefon dcera nechala doma. Nikomu nic neřekla a není k zastižení. Kriminalisté na základě dalších zjištěných informací nevylučují, že dívka chtěla na týden odjet někam pryč, například autobusem,“ popsala jihočeská policejní mluvčí Štěpánka Schwarzová.
Dívka měří 168 centimetrů, je hubená, má krátké, světlé vlasy rozdělené pěšinkou uprostřed. Má šedé oči a nosí dioptrické brýle. Pod levou klíční kostí má tetování písmene „L“, dále tři tečky na některém z prstů.
Věženská má u sebe pouze doklady, platební kartu a peněženku. Pokud má někdo o dívce jakékoliv informace, ať se obrací na kriminalisty na telefonním čísle 974 237 336 nebo přímo na lince 158.