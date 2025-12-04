Aneta Filipová odešla z domova a ani její blízcí nevědí, kde může být. U sebe nemá mobilní telefon, peníze možná s sebou má.
Čtrnáctiletá dívka z Jindřichohradecka měří 174 centimetrů, má hubenou postavu, hnědé oči a dlouhé hnědé vlasy, které může nosit svázané do copánků.
V nose má piercing - pecku v jedné dírce a kroužek ve druhé. Podle policejního popisu a fotografie má vystupující bradu, na horních zubech stálá rovnátka a nosí dioptrické brýle.
Filipová špatně vyslovuje a velmi dobře mluví anglicky.
„Trpí psychickými problémy, může se sebepoškozovat. V minulosti se pokusila o sebevraždu, čichá spreje,“ přiblížil jihočeský policejní mluvčí Milan Bajcura.
|
Velké policejní manévry u Prahy. Po zlodějích pátral i vrtulník s termovizí
Policie žádá o pomoc při hledání také veřejnost. Pokud by o dívce měl někdo jakékoliv informace, ať se ozve na linku 158.