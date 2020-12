Opilý řidič chtěl uplatit strážníky i policisty, sumu zvyšoval až na 30 tisíc

Případem se teď zabývají českobudějovičtí kriminalisté. Třiadvacetiletý muž z Bechyňska jel v sobotu v noci ve vozidle Peugeot Partner a v jedné z ulic Týna nad Vltavou ho zastavili strážníci.

„Ti ho při běžné silniční kontrole vyzvali k provedení testu na zjištění návykové látky v dechu alkoholtesterem,“ uvedl jihočeský policejní mluvčí Milan Bajcura.

Výsledek měření ukázal více než 1,5 promile, stejný výsledek měl i opakovaný test. „Lustrací též strážníci zjistili, že mladík není držitelem řidičského oprávnění skupiny B,“ pokračoval Bajcura.

Mladík v nesnázích se rozhodl, že zachrání situaci úplatkem. Strážníkům nabídl tři tisíce korun, když ho nechají jet.

To však strážníci neakceptovali a místo toho přivolali své kolegy z obvodního oddělení policie v Týně nad Vltavou. Ti opět provedli test a množství alkoholu se mírně zvýšilo. I tyto policisty zkoušel muž podplatit. “Zvyšoval částku až na třicet tisíc korun, aby jeho závažné chování neřešili,“ upřesnil mluvčí.

Policisté muže zadrželi a převezli na vyšetření k lékaři, který potvrdil, že je schopen pobytu v policejní cele. Tam přečkal noc, postupně vystřízlivěl, až ho mohli převézt k výslechu.



Z cely si ho už vyzvedli kriminalisté, kteří mu předali usnesení o zahájení trestního stíhání. Řidič je podezřelý z podplácení a z ohrožení pod vlivem návykové látky.

Za to mu hrozí trest odnětí svobody od jednoho roku do šesti let, propadnutí majetku nebo peněžitý trest.