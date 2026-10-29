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Stonásobně zvětšený padělek. Policisté odhalují falešné doklady rovnou u dálnice

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  8:55
Do společně akce se pustili v posledním říjnovém týdnu specialisté na padělané...

Do společně akce se pustili v posledním říjnovém týdnu specialisté na padělané či pozměněné doklady z rakouského policejního inspektorátu Leopoldschlag s kolegy z odboru cizinecké policie České Budějovice. (říjen 2026) | foto: Policie ČR

Do společně akce se pustili v posledním říjnovém týdnu specialisté na padělané...
Do společně akce se pustili v posledním říjnovém týdnu specialisté na padělané...
Do společně akce se pustili v posledním říjnovém týdnu specialisté na padělané...
Do společně akce se pustili v posledním říjnovém týdnu specialisté na padělané...
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Zadrželi odcizené litevské doklady k nákladnímu vozidlu. Zkoumali norský řidičský průkaz, který předložil šofér se zákazem řízení, a tak skončil na policejním oddělení. A také prověřovali podezřelé vozidlo z Francie. Cizinecká policie z Českých Budějovic vyrazila do akce s takzvaným stereomikroskopem.

Jen za první den v terénu nový přístroj prověřil celkem 230 dokladů a policisté zkontrolovali devadesátku cizinců.

Do společně akce se pustili v posledním říjnovém týdnu specialisté na padělané či pozměněné doklady z rakouského policejního inspektorátu Leopoldschlag s kolegy z odboru cizinecké policie České Budějovice.

Lapených cizinců s falešnými doklady přibylo. Pas i řidičák seženou za pár tisíc

Při takzvaném schengenském vnitrozemském pátrání kontrolovali na dálnici D3 u Českých Budějovic vozidla a jejich posádky. „Do terénu poprvé vyvezli nový stereomikroskop využívaný ke zjištění padělaných, pozměněných dokladů nebo bankovek. Policisté pracující s podobnými přístroji nejčastěji odhalují padělané průkazy totožnosti Rumunska, řidičské průkazy ČR, řidičské průkazy Ukrajiny nebo padělané matriční doklady,“ vyjmenoval jihočeský policejní mluvčí Jiří Matzner.

Nový přístroj umožňuje zkoumat v terénu doklady při až stonásobném zvětšení, navíc s využitím různých zdrojů světla.

„Při zkoumání konkrétního podezřelého dokladu se navíc z přístroje pořizují fotografie a videozáznamy. Vše je také propojeno s počítačovým softwarem. Šikovnost padělatelů se totiž také díky stále nové a nové technice vylepšuje a policisté musejí s novými technologiemi padělků držet krok,“ vysvětlil Matzner.

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