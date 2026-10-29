Jen za první den v terénu nový přístroj prověřil celkem 230 dokladů a policisté zkontrolovali devadesátku cizinců.
Do společně akce se pustili v posledním říjnovém týdnu specialisté na padělané či pozměněné doklady z rakouského policejního inspektorátu Leopoldschlag s kolegy z odboru cizinecké policie České Budějovice.
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Při takzvaném schengenském vnitrozemském pátrání kontrolovali na dálnici D3 u Českých Budějovic vozidla a jejich posádky. „Do terénu poprvé vyvezli nový stereomikroskop využívaný ke zjištění padělaných, pozměněných dokladů nebo bankovek. Policisté pracující s podobnými přístroji nejčastěji odhalují padělané průkazy totožnosti Rumunska, řidičské průkazy ČR, řidičské průkazy Ukrajiny nebo padělané matriční doklady,“ vyjmenoval jihočeský policejní mluvčí Jiří Matzner.
Nový přístroj umožňuje zkoumat v terénu doklady při až stonásobném zvětšení, navíc s využitím různých zdrojů světla.
„Při zkoumání konkrétního podezřelého dokladu se navíc z přístroje pořizují fotografie a videozáznamy. Vše je také propojeno s počítačovým softwarem. Šikovnost padělatelů se totiž také díky stále nové a nové technice vylepšuje a policisté musejí s novými technologiemi padělků držet krok,“ vysvětlil Matzner.