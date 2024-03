Při stavbě D3 se našly desítky kilogramů munice, část pyrotechnici na místě odpálí

„Včera nahlásil zaměstnanec, který pracuje na výstavbě dálnice, že při zemních pracích nalezli několik desítek kilogramů munice různých druhů. Na místo vyjeli kapličtí policisté, policejní psovod a pyrotechnici. Policisté oblast od včerejšího dne hlídají,“ sdělil mluvčí jihočeských policistů Jiří Matzner.

Jak uvedl, část zrezlé munice bude nutné řízeně zlikvidovat. Policisté proto oblast mezi Dolním Dvořištěm a obcí Rybník uzavřeli na nezbytně nutnou dobu. „Uzavírka se mimo jiné týká silnice, může omezit i vlakovou dopravu. Jak dlouho potrvá, není pevně dané, likvidace může trvat několik hodin i dva dny,“ přiblížil Matzner.

Policisté zároveň žádají veřejnost, aby uposlechla jejich pokynů a na místo nevstupovala. Dopoledne na místo dorazí policejní pyrotechnici z Pardubic a zahájí řízenou detonaci, která bude slyšet v dalekém okolí.

Nálezy zbraní v malém množství jsou podle policistů při rozsáhlejších stavbách standardní záležitostí. To, že někdo najde desítky kilogramů válečné munice, se ale často nestává. Zasahující pyrotechnici dále zjistili, že část objeveného sřeliva pochází z maďarské a americké výroby.

A jak by měl člověk zareagovat, když podobnou věc objeví? „Lidé by se k nálezu neměli vůbec přibližovat, natož s ním manipulovat. Munice je často zrezlá, takže by se mohla snadno aktivovat. Nálezce by měl odejít do bezpečné vzdálenosti a vyrozumět policii,“ poradil mluvčí.