Policie našla tělo devítileté dívky, která o víkendu spadla do Vltavy

Ve Vltavě v Českých Budějovicích nalezli tělo dívky, která spadla do vody v neděli odpoledne. | foto: Policie ČR

Po devítileté dívce začali policisté a hasiči pátrat v neděli v podvečer. K Vltavě v centru Českých Budějovic přijeli až dvě a půl hodiny poté, co spadla do vody. Rodina to totiž oznámila s velkým zpožděním.

Propátrávali břehy kolem soutoku Vltavy a Malše. Na pomoc jim přijel i náčelník vodních záchranářů Českého Červeného kříže v Českém Krumlově Milan Bukáček se psy, kteří dokážou najít tělo pod hladinou.

„Policisté nás požádali, abychom lokalitu propátrali. Psi označili místo, kde by tělo mohlo být a potápěči ho teď prohledávají. Ale je to těžká práce. Na dně je hodně bahna, je tam malá viditelnost,“ popsal v pondělí dopoledne pro iDNES.cz zkušený záchranář Bukáček.

V úterý se do pátrání zapojila i specializovaná jednotka z Brna se sonarem. Pracovníci Povodí Vltavy kontrolovali česle u nedalekého jezu. Akci komplikují proudy řek na soutoku Vltavy a Malše.

„Buď ho spustí z lodi na dno, nebo ho táhnou za sebou. Díky tomu vidí v určitém poloměru předměty, které jsou ve vodě. Výsledky se zobrazují na monitor notebooku na lodi. Když předmět odpovídá hledanému objektu, spustí se na místo bójka, aby se zajistilo místo a vydá se k němu potápěč,“ uvedl v úterý jihočeský policejní mluvčí Jiří Matzner.