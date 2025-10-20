Policisté muže vypátrali a zadrželi po necelých čtyřech hodinách od činu. „Nepomohlo mu ani to, že si krátce po lupu nechal ostříhat vlasy,“ dodala policie.
Další informace k přepadení benzinové stanice zatím neposkytla.
Třeboňští rybáři začali v pátek ráno lovit Rožmberk, největší český rybník. Očekávají, že vydá zhruba sto tun ryb, převážně kaprů. Na výlov, který potrvá do neděle, se přijedou podívat desítky tisíc...
Osmnáctiletého mladíka, po němž policisté a hasiči pátrali u Boršova nad Vltavou na Českobudějovicku, našli mrtvého. Už při vyhlášení pátrání panovaly obavy, že by si mohl vzít život.
Milovníci Šumavy, ale i sklářského umění mají možnost získat cenný sběratelský kousek a navíc podpořit dobrou věc. Úderem deváté hodiny začala v pondělí 48hodinová aukce vázy, která v sobě nese...
Kriminalisté v Písku v pondělí spolu se zásahovou jednotkou zadrželi muže podezřelého z loupeže. Odpoledne maketou střelné zbraně podle policie ohrožoval obsluhu benzinové stanice ve městě a...
Při nehodě u Podolského mostu na Písecku v pondělí odpoledne zemřel řidič osobního auta. Z dosud nezjištěných příčin vjel do protisměru a střetl se s dvěma dalšími vozidly. Jeden z řidičů utrpěl...
Bezpečnější doprava, hezčí sportovní hřiště, nové knihobudky nebo volnočasové aktivity. Lidé v okresních městech na jihu Čech volí, jak vylepšit veřejný prostor. Do konce října mohou hlasovat pro...
V pondělí krátce po půl desáté jel linkový autobus z Jindřichova Hradce na Jindřiš a havaroval. Podle informací záchranářů se při nehodě lehce zranili tři cestující. Na místě zasahovaly složky...
Hned několik větších bitek a rvaček museli o víkendu řešit policisté na jihu Čech. Pořádně rušno bylo například u hotelu Palcát v Táboře, kde se porvala velká skupina lidí a výsledkem bylo hned pět...
Jan Topinka a Michal Juha, hlavní architekti ateliéru Domy Architects, získali za přestavbu areálu Port 1560 v Českém Krumlově ocenění Stavba roku 2024. Nyní bývalým pivovarem v historickém centru...
Při nárazu auta do betonového sloupu mezi Temelínem a Týnem nad Vltavou na Českobudějovicku se v sobotu odpoledne zranili tři lidé. Řidič je ve velmi vážném stavu. Uvedl to policejní mluvčí Jiří...
Kulturní dům v centru Českých Budějovic je na prahu nové éry, provozovatelé do modernizace sálů i restaurace investovali miliony korun. Prostory mají pronajaté na osm let. Kromě koncertů je chtějí...
Do auta pro šest se sedmičlenná partička vracející se z večírku nevešla, tak si dva střihli, kdo si vleze do kufru. Dění na ulici však sledoval operátor českobudějovického kamerového systému a...
Třeboňští rybáři začali v pátek ráno lovit Rožmberk, největší český rybník. Očekávají, že vydá zhruba sto tun ryb, převážně kaprů. Na výlov, který potrvá do neděle, se přijedou podívat desítky tisíc...