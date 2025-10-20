Nepomohla ani změna účesu. Podezřelého z loupeže dopadli za čtyři hodiny

  21:27
Kriminalisté v Písku v pondělí spolu se zásahovou jednotkou zadrželi muže podezřelého z loupeže. Odpoledne maketou střelné zbraně podle policie ohrožoval obsluhu benzinové stanice ve městě a požadoval peníze. Policie to večer oznámila na síti X.

Písečtí kriminalisté dopadli za necelé čtyři hodiny podezřelého z loupeže. (20. října 2025) | foto: Policie ČR

Policisté muže vypátrali a zadrželi po necelých čtyřech hodinách od činu. „Nepomohlo mu ani to, že si krátce po lupu nechal ostříhat vlasy,“ dodala policie.

Další informace k přepadení benzinové stanice zatím neposkytla.

