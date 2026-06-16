Policisté na Písecku podobné bezpečnostní akce opakují pravidelně, letos byla již desátou. Minulý pátek kontrolovalo provoz 28 hlídek ve vozidlech a na motorkách, ze vzduchu dohlížel vrtulník. Nechybělo také policejní ferrari.
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Policejní ferrari už najelo přes 35 000 km. Rozdává pokuty za rychlost i mobil
„Kromě základní kontroly se policisté zaměřovali na rychlost, technické stavy vozidel, vážili, prováděli dechové zkoušky i testy na omamné a psychotropní látky,“ přiblížila jihočeská policejní mluvčí Kamila Čuřínová Ingrišová.
Výsledkem akce bylo 201 pokut, 13 případů policisté oznámili správnímu orgánu k dalšímu projednání. Ve 125 případech šoféři překročili nejvyšší povolenou rychlost, přes třicet vozidel bylo ve špatném technickém stavu, několik vozidel bylo přetížených. Jeden šofér řídil pod vlivem alkoholu. Někteří řidiči telefonovali za jízdy, jiní nebyli připoutaní.
Při kontrolách nastal také jeden kuriózní případ. „Jeden z řidičů při projíždění Píseckem dvakrát po sobě překročil v různých místech rychlost a u třetí kontroly nebyl připoutaný bezpečnostním pásem,“ dodala mluvčí.