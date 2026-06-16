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Policejní ferrari v akci. Na Písecku hlídalo řidiče, jeden chyboval třikrát za den

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  9:04
Bezpečnostní akce policistů na Písecku na konci minulého týdne znamenala přes dvě stovky přestupků. V akci bylo také policejní ferrari, motorky nebo vrtulník. Raritou byl jeden z šoférů, kterého kontrolovali za den hned třikrát a vždy porušil předpisy.
Policie využívá ke kontrole i své ferrari. (16. června 2026)

Policie využívá ke kontrole i své ferrari. (16. června 2026) | foto: PČR

Policie využívala při kontrolách veškerou techniku. (16. června 2026)
Policejní kontrola (16. června 2026)
Při kontrolách se policisté zaměřili i přetížená vozidla nebo vozíky. (16....
Policie využívala při kontrolách veškerou techniku včetně vrtulníku. (16....
5 fotografií

Policisté na Písecku podobné bezpečnostní akce opakují pravidelně, letos byla již desátou. Minulý pátek kontrolovalo provoz 28 hlídek ve vozidlech a na motorkách, ze vzduchu dohlížel vrtulník. Nechybělo také policejní ferrari.

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„Kromě základní kontroly se policisté zaměřovali na rychlost, technické stavy vozidel, vážili, prováděli dechové zkoušky i testy na omamné a psychotropní látky,“ přiblížila jihočeská policejní mluvčí Kamila Čuřínová Ingrišová.

Výsledkem akce bylo 201 pokut, 13 případů policisté oznámili správnímu orgánu k dalšímu projednání. Ve 125 případech šoféři překročili nejvyšší povolenou rychlost, přes třicet vozidel bylo ve špatném technickém stavu, několik vozidel bylo přetížených. Jeden šofér řídil pod vlivem alkoholu. Někteří řidiči telefonovali za jízdy, jiní nebyli připoutaní.

Policie využívá ke kontrole i své ferrari. (16. června 2026)
Policie využívala při kontrolách veškerou techniku. (16. června 2026)
Policejní kontrola (16. června 2026)
Při kontrolách se policisté zaměřili i přetížená vozidla nebo vozíky. (16. června 2026)
5 fotografií

Při kontrolách nastal také jeden kuriózní případ. „Jeden z řidičů při projíždění Píseckem dvakrát po sobě překročil v různých místech rychlost a u třetí kontroly nebyl připoutaný bezpečnostním pásem,“ dodala mluvčí.

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