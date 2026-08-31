Máte opilou dceru na diskotéce, uslyšela matka. Jela pro ni čtyřicet kilometrů

Na preventivní akci se spolu s policisty vydali i zaměstnanci krajské hygienické stanice a živnostenského úřadu ze strakonické radnice.
„Během dvou hodin policisté zkontrolovali celkem 58 osob mladších 18 let. U osmi mladistvých zjistili požití alkoholu. Pro ně tak zábava skončila předčasně. Policisté je předali zákonným zástupcům,“ popsala strakonická policejní mluvčí Jaromíra Nováková.
Nejvyšší hodnotu, 2,14 promile alkoholu, nadýchala dívka, která na diskotéku dorazila z Prachaticka. Přijela si pro ni její matka. Aby ji odvezla domů, musela v noci ujet téměř 80 kilometrů.
Policisté o prázdninách absolvovali několik takových preventivních akcí. „Apelujeme na veřejnost, aby ve vztahu k nezletilým a mladistvým nekompromisně dodržovala zákaz prodeje a podávání alkoholu či jiných návykových látek,“ uvedla Nováková a přidala případ ze soboty, kdy lidé ve Strakonicích upozornili na chlapce pod vlivem alkoholu. Ten nadýchal dokonce tři promile a skončil v nemocnici.
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„Za podání nebo prodej alkoholu osobě mladší 18 let hrozí fyzické osobě pokuta až 150 tisíc korun. Pokud je alkohol podán dítěti mladšímu 15 let, může být sankce až 300 tisíc. Právnickým a podnikajícím fyzickým osobám hrozí pokuta až milion korun, v případě podání alkoholu dítěti mladšímu 15 let až dva miliony,“ upozornila mluvčí.