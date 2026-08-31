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Máte opilou dceru na diskotéce, uslyšela matka. Jela pro ni čtyřicet kilometrů

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  11:35
Policisté na jedné diskotéce na Strakonicku zkontrolovali 58 mladistvých. Osm z...

Policisté na jedné diskotéce na Strakonicku zkontrolovali 58 mladistvých. Osm z nich mělo pozitivní test na alkohol. (28. srpna 2026) | foto: Policie ČR

Policisté na jedné diskotéce na Strakonicku zkontrolovali 58 mladistvých. Osm z...
Policisté na jedné diskotéce na Strakonicku zkontrolovali 58 mladistvých. Osm z...
Policisté na jedné diskotéce na Strakonicku zkontrolovali 58 mladistvých. Osm z...
Policisté na jedné diskotéce na Strakonicku zkontrolovali 58 mladistvých. Osm z...
6 fotografií
Poslední prázdninový víkend se policisté vydali zkontrolovat návštěvníky jedné diskotéky na Strakonicku. U osmi mladistvých byl test na alkohol pozitivní. Jedna dívka nadýchala přes dvě promile. Vyzvedla si ji její matka, která tak musela v noci ujet celkově téměř 80 kilometrů.

Na preventivní akci se spolu s policisty vydali i zaměstnanci krajské hygienické stanice a živnostenského úřadu ze strakonické radnice.

„Během dvou hodin policisté zkontrolovali celkem 58 osob mladších 18 let. U osmi mladistvých zjistili požití alkoholu. Pro ně tak zábava skončila předčasně. Policisté je předali zákonným zástupcům,“ popsala strakonická policejní mluvčí Jaromíra Nováková.

Policisté na jedné diskotéce na Strakonicku zkontrolovali 58 mladistvých. Osm z nich mělo pozitivní test na alkohol. (28. srpna 2026)
Policisté na jedné diskotéce na Strakonicku zkontrolovali 58 mladistvých. Osm z nich mělo pozitivní test na alkohol. (28. srpna 2026)
Policisté na jedné diskotéce na Strakonicku zkontrolovali 58 mladistvých. Osm z nich mělo pozitivní test na alkohol. (28. srpna 2026)
Policisté na jedné diskotéce na Strakonicku zkontrolovali 58 mladistvých. Osm z nich mělo pozitivní test na alkohol. (28. srpna 2026)
6 fotografií

Nejvyšší hodnotu, 2,14 promile alkoholu, nadýchala dívka, která na diskotéku dorazila z Prachaticka. Přijela si pro ni její matka. Aby ji odvezla domů, musela v noci ujet téměř 80 kilometrů.

Policisté o prázdninách absolvovali několik takových preventivních akcí. „Apelujeme na veřejnost, aby ve vztahu k nezletilým a mladistvým nekompromisně dodržovala zákaz prodeje a podávání alkoholu či jiných návykových látek,“ uvedla Nováková a přidala případ ze soboty, kdy lidé ve Strakonicích upozornili na chlapce pod vlivem alkoholu. Ten nadýchal dokonce tři promile a skončil v nemocnici.

Opilou dceru si vyzvedla zdrogovaná matka a před policisty dceru zbila

„Za podání nebo prodej alkoholu osobě mladší 18 let hrozí fyzické osobě pokuta až 150 tisíc korun. Pokud je alkohol podán dítěti mladšímu 15 let, může být sankce až 300 tisíc. Právnickým a podnikajícím fyzickým osobám hrozí pokuta až milion korun, v případě podání alkoholu dítěti mladšímu 15 let až dva miliony,“ upozornila mluvčí.

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