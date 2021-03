Před hlídkou ujel do dvora a od auta utekl. Zákaz řízení má do roku 2027

Ani úprk přes zahrady u domů v Libíně na Českobudějovicku nepomohl ve čtvrtek 31letému řidiči škodovky, aby se vyhnul kontrole. Muž totiž jen chvíli předtím překročil nedaleko Domanína hranici českobudějovického a jindřichohradeckého okresu, kde stála hlídka celníků zastavovala projíždějící auta.

Řidič po výzvě blinkrem nejprve naznačil, že u krajnice přibrzdí, pak ale sešlápl plyn a téměř zasahujícího celníka srazil.

„Neutíkal však dlouho, v nedalekém Libíně zajel do jednoho ze dvorů, kde si ho všiml majitel domu, který zavolal policisty. Utíkajícího řidiče záhy zadržel soused a předal ho hlídce. Ta na místo dorazila za pár minut,“ popisuje okolnosti zásahu mluvčí jihočeských policistů Lenka Krausová.

O to větší překvapení bylo, když se při kontrole přišlo na to, že muž má zákaz řízení do roku 2027, vozidlo mu nepatřilo a zároveň byl za volantem pod vlivem návykových látek. K dobru mu nepřidá ani obvinění z násilí na úřední osobě.

Není to však ojedinělý případ, při němž policisté, vojáci nebo celníci kontrolující vozidla na hranicích okresů odhalí nesouvisející přestupky nebo trestné činy.

Už v úterý řešila kombinovaná armádní a policejní hlídka ve Lnářích na Strakonicku čtveřici cizinců, kteří neměli platné povolení k pobytu v Česku.

„Jednalo se o dvě ženy a dva muže mezi 21 a 26 roky. Policisté cizince eskortovali na oddělení pobytové kontroly, pátrání a eskort do Strakonic. Navíc s nimi zahájili řízení o správním vyhoštění,“ doplňuje mluvčí jihočeské policie Štěpánka Schwarzová.

V ten samý den se podařilo odhalit na Českobudějovicku hned dva řidiče, kteří neměli za volantem co dělat. V prvním případě policisté zastavili muže z Liberecka u obce Štěpánovice, který už dříve dostal zákaz řízení. Podobná situace se odehrála i u Krasejovky, kde jízda kvůli stejnému prohřešku skončila pro 32letého řidiče z Českokrumlovska.

„Jsou to zatím jen jednotky případů, ale i tak se daří zachytit řidiče, kterým by přestupky nebo trestné činy jinak zcela prošly. Díky tomu se nám daří odhalit skutky nad rámec běžných kontrol,“ říká Schwarzová.

Jen za čtvrtek kontrolovali v souvislosti s dodržováním opatření policisté přibližně 11 tisíc lidí, při nichž zjistili 140 přestupků.

„Většinu z nich jsme vyřešili domluvou, ale ve 22 případech jsme museli udělit pokutu. Celkově jsme za čtvrtek odepřeli 77 vjezdů do sousedního okresu,“ dodává Schwarzová s tím, že je z tohoto ohledu v kraji poměrně klidná situace.