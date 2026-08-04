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Vidím hlídku a panikařím, vymlouval se ujíždějící řidič. Policisté honili i motorkáře

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  14:20
Dvě dramatické honičky zažili v minulém týdnu policisté v Českých Budějovicích. Řidič osobního vozidla po zastavení tvrdil, že při zahlédnutí policistů panikaří. Neměl zároveň řidičský průkaz. Motorkář zase odmítal zastavit, protože měl platný zákaz řízení. U obou vyšly pozitivní testy na drogy.

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Běžná kontrola devětatřicetiletého řidiče osobního auta v Novohradské ulici v Českých Budějovicích se změnila v honičku jen proto, že neměl řidičský průkaz. Na výzvu policistů nereagoval, úzkými uličkami mířil na Novou Ves a Borovnici.

Při své nebezpečné jízdě ohrozil několik chodců a cyklistů. Poté, co odbočil do chatové oblasti, jeho jízda skončila. Policisté jej pomocí donucovacích prostředků zadrželi.

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„Hlídce řekl, že když vidí policii, tak panikaří, proto ujížděl. Test na alkohol měl negativní. Orientační test na jiné návykové látky, konkrétně amfetamin/metamfetamin a THC vyšel pozitivní,“ popsala jihočeská policejní mluvčí Štěpánka Schwarzová.

Motorkáře policisté dobře znali

Podobnou strategii zvolil v minulém týdnu i o deset let mladší motorkář. Policisté si ho všimli v Českém Vrbném na kraji Českých Budějovic. Díky místní znalosti dobře věděli, o koho jde a že dotyčný má platný zákaz řízení motorových vozidel.

Chtěli ho zkontrolovat, on zajel na parkoviště u obchodního domu, ale místo zastavení se rozjel směrem k nedalekému sídlišti.

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„Řidič motocyklu riskoval, jel rychle, neměl problém s tím vjet i na úzký chodník. Mezi paneláky však už nemohl na svém stroji pokračovat dál, a tak se dal na útěk. Policisté se rozběhli za ním a brzy skončil v policejních poutech,“ přidala Schwarzová.

Dechová zkouška vyloučila alkohol, orientační test však vyšel jako v prvním případě pozitivní na amfetamin/metamfetamin a THC. Oběma případy se budou dál zabývat policisté z příslušných obvodních oddělení.

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