VIDEO: Nová auta pro jihočeské policisty mají černé vytlačovací rámy

Jsou to všechno Škody Octavie III combi 4x4 s automatickou převodovkou. Vybavené jsou benzinovým motorem s výkonem 140 kW, takže by měly být při stíhání pachatele ujíždějícího v autě téměř vždy konkurenceschopné.

„Určené jsou pro naše prvosledové hlídky. Ty mají speciální balistickou výstroj a také speciální výzbroj, proto je k tomu uzpůsobený interiér,“ upozornil jihočeský policejní mluvčí Jiří Matzner.

Kombíky jsou to proto, že do klasické verze by se ani veškeré vybavení nevešlo. Nové vozy se dostaly do běžného provozu už ve středu při večerních hlídkách. Mají je policisté v Českých Budějovicích, Krumlově, ale třeba i Čimelicích a Milevsku na Písecku či v Horní Vltavici na Prachaticku.

Předání aut v krajském městě se zúčastnil i ministr vnitra Jan Hamáček, který zmínil, že tato akce byla součástí velké obnovy vozového parku policie.

Auta stojí 500 až 600 tisíc

„Do měst napříč republikou postupně dorazí 865 nových vozidel. Výměna byla nutná, některá stará auta už měla najeto až 400 tisíc kilometrů. Nedávno došlo také k výměně pěti stovek civilních vozů. Do budoucna bych byl raději, kdyby se dařilo obnovovat vozový park neustále po částech, a ne tak nárazově. Posloužit k tomu může například operativní leasing, což se jinde osvědčilo,“ uvedl Hamáček.

Cena nových škodovek se podle jeho slov pohybuje v rozmezí 500 až 600 tisíc korun podle vybavení.

Pro jihočeskou policii výměna zdaleka nekončila. Letos se chystá postupně nahradit zhruba čtvrtinu ze všech aut. V nejbližších dnech dorazí další Škody Octavie pro dopravní policii. Pořádková a zásahová jednotka zase získá tři mikrobusy Citroën Jumper. Další speciálně upravené vozy dorazí kynologům a mikrobusy eskortnímu oddělení či cizinecké policii.