Mladíka za volantem vozidla značky Fiat pronásledovali policisté na Českobudějovicku v sobotu 21. března dopoledne. Upozornili je na něj ostatní řidiči, které svou jízdou ohrožoval. Navíc si všimli, že drží zbraň.
Na policii navíc volala i majitelka vozu a matka řidiče s tím, že si ho bez jejího svolení vzal. „Přejížděl do protisměru, jel rychle a ohrožoval tím ostatní,“ popsala jihočeská policejní mluvčí Lenka Krausová.
Do pronásledování se na Trhosvinensku zapojilo hned několik policejních hlídek. Na nebezpečného řidiče narazili poměrně brzo a pokoušeli se ho zastavit. Projeli několik obcí, až jeho jízda skončila v Horní Stropnici.
Cestou totiž řidič naboural dvě vozidla a poškodil i automobil, kterým jel. Ten mu následně vypověděl službu. Bylo štěstí, že se při nehodách nikomu nic nestalo.
Trhovosvinenští policisté řidiče zpacifikovali a zbraň zajistili. Nakonec se ukázalo, že to byla pouze plastová atrapa. Muž měl negativní test na alkohol i drogy. Policisté také přivolali zdravotníky, kteří podezřelého převezli k dalšímu vyšetření do nemocnice.
„Mladíka policisté nyní podezřívají ze spáchání přečinu neoprávněné užívání cizí věci a není to jeho první prohřešek. V minulosti se již trestné činnosti dopustil. Policisté se budou případem dále zabývat,“ ujistila mluvčí.