Vzal mi auto, oznámila policistům matka. Syna pronásledovalo několik hlídek

Na pořádné problémy si zadělal devatenáctiletý mladík, který vzal doma auto, s nímž pak na silnici divoce předjížděl a ohrožoval ostatní, a dokonce naboural další dvě auta. Nakonec se snažil ujíždět policistům, kteří ho pronásledovali hned v několika vozidlech. Na řidiče zavolala policisty i jeho matka. Nyní mladého muže podezřívají z neoprávněného užívaní cizí věci.

Mladíka za volantem vozidla značky Fiat pronásledovali policisté na Českobudějovicku v sobotu 21. března dopoledne. Upozornili je na něj ostatní řidiči, které svou jízdou ohrožoval. Navíc si všimli, že drží zbraň.

Na policii navíc volala i majitelka vozu a matka řidiče s tím, že si ho bez jejího svolení vzal. „Přejížděl do protisměru, jel rychle a ohrožoval tím ostatní,“ popsala jihočeská policejní mluvčí Lenka Krausová.

Ujíždějícího řidiče nezastavil ani PIT manévr, zkrotl až pod namířenou zbraní

Do pronásledování se na Trhosvinensku zapojilo hned několik policejních hlídek. Na nebezpečného řidiče narazili poměrně brzo a pokoušeli se ho zastavit. Projeli několik obcí, až jeho jízda skončila v Horní Stropnici.

Cestou totiž řidič naboural dvě vozidla a poškodil i automobil, kterým jel. Ten mu následně vypověděl službu. Bylo štěstí, že se při nehodách nikomu nic nestalo.

Zdrogovaný řidič ujížděl Budějovicemi, zastavila ho až slepá ulice

Trhovosvinenští policisté řidiče zpacifikovali a zbraň zajistili. Nakonec se ukázalo, že to byla pouze plastová atrapa. Muž měl negativní test na alkohol i drogy. Policisté také přivolali zdravotníky, kteří podezřelého převezli k dalšímu vyšetření do nemocnice.

„Mladíka policisté nyní podezřívají ze spáchání přečinu neoprávněné užívání cizí věci a není to jeho první prohřešek. V minulosti se již trestné činnosti dopustil. Policisté se budou případem dále zabývat,“ ujistila mluvčí.

