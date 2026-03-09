Partner chtěl jít na pivo, zabodla mu nůž mezi žebra. Soud ženě uložil 8,5 roku

Bodnutí v hádce mezi partnery potrestal českobudějovický krajský soud 8,5 lety vězení. Uložil je dvaatřicetileté ženě, která loni v únoru zabodla kuchyňský nůž do prsou o osm let staršího partnera, když chtěl odejít na pivo.

Rána jen o milimetry minula srdce, muž zranění přežil. Rozsudek není pravomocný, obhájce obžalované, které hrozilo 10 až 18 let, se proti výši trestu na místě odvolal. Státní zástupce si ponechal lhůtu.

Žena se hájila, že jednala v afektu ovlivněném těhotenstvím a psychickými poruchami. Státní zástupce Petr Žižka navrhoval trest při spodní hranici základní sazby, zatímco senát pod vedením předsedy Jaromíra Hájka ho mimořádně snížil. Důvodem byla mimo jiné dosavadní bezúhonnost obžalované.

Jdu na pivo, řekl muž poté, co ho partnerka bodla do prsou. Případ je u soudu

V procesu vypovídali znalci, syn obžalované a její napadený partner. Útok jí odpustil a snažil se o snížení trestní kvalifikace na ublížení na zdraví. Dokazování potvrdilo, že za 15 let soužití ve společné domácnosti se partneři často hádali i napadali, v jednom případě žena hrozila také nožem.

Inkriminovaného dne vzala z příborníku nůž o délce čepele 14 centimetrů a v předsíni ho zarazila muži, který chtěl odejít na pivo, do prsou v místě mezi třetím a čtvrtým žebrem. Ten se slovy: „Jdu zemřít,“ opustil byt a odešel do půl kilometru vzdáleného českobudějovického vlakového nádraží, kde k němu lidé přivolali pomoc.

Podle lékařů přežil jen díky jejich rychlému odbornému zásahu, když jeho zranění bylo těžké. „Zranění v osrdečníku bylo klasifikováno jako těžké a muž ho přežil jen díky rychlé odborné pomoci,“ potvrdil státní zástupce Petr Žižka.

