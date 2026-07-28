Skokem z dálničního mostu chtěl mladík z Českobudějovicka ukončit svůj život. Že vyhrožuje sebevraždou oznámila na linku 158 matka jeho bývalé přítelkyně. S její dcerou si psal na sociální síti.
Operační důstojník okamžitě na místo poslal policisty z dálničního oddělení Borek. Policisté Michal Kubeš, Lukáš Cypřiš a Tomáš Musil vyrazili k danému mostu.
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„Ihned po příjezdu na místo vyhodnotili, že je situace velmi dramatická. Nešťastného muže skutečně viděli, byl zavěšený ve velké výšce na vnější straně protihlukové stěny u dálnice D3. Praporčík Kubeš sice neměl zkušenosti s vyjednáváním z dřívější doby, přesto začal s mladým mužem komunikovat,“ popisuje jihočeská policejní mluvčí Štěpánka Schwarzová.
Policista získal mladíkovu důvěru
Další dva policisté mezitím zastavili provoz ve směru na Prahu a poté pouštěli vozidla pouze jedním jízdním pruhem.
„Praporčík Kubeš mezitím dokázal lidsky a zároveň profesionálně s nešťastným mužem hovořit. Získal si jeho důvěru, zjistil, co ho trápí a proč chce své problémy takto radikálně řešit. Za několik minut se mu podařilo mladíka přesvědčit, že život má smysl. Ten pak sám z protihlukové stěny slezl,“ uvádí Schwarzová.
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Mladík následně zamířil se záchranáři do budějovické nemocnice. „Oznamovatelka i její dcera správně vyhodnotily, co chce mladík udělat a požádaly policii o pomoc. Policisté byli na místě včas a udělali přesně to, co bylo v tu chvíli potřeba, a za to jim patří velké poděkování,“ doplňuje mluvčí.