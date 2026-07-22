Muž ve Strakonicích se k radikálnímu kroku rozhodl krátce před půlnocí. Pořídil si stahovací pásku, tu si nasadil kolem krku a pevně ji stáhl.
„Vzápětí však přišel zlom a muž se rozhodl, že chce žít. Pásku už si však nedokázal sám sundat. V poslední chvíli sáhl po telefonu a vytočil linku 158,“ popsala jihočeská policejní mluvčí Štěpánka Schwarzová.
Operační důstojník zareagoval okamžitě a vyslal na místo hlídku strakonických policistů. „Po celou dobu se snažil s mužem komunikovat, i když bylo jasné, že moc času nezbývá. Muž po chvíli přestal odpovídat a začal ztrácet vědomí,“ pokračovala mluvčí.
Policisté Filip Hořejší a Tomáš Halda byli na místě za tři minuty. Viděli muže, který seděl na lavičce a měl už namodralý obličej, byl zjevně přidušený a začal chraptět.
Jeden z policistů tak okamžitě vyndal nůž a snažil se pásku co nejrychleji přeříznout, ale zároveň dusícího se muže nezranit. „Páska v krku byla již hodně zařízlá. Aby muže nezranili, dali pod ní prst. Vše se odehrálo ve velké tmě, kdy policistům musela stačit svítilna, kterou si posvítili na krk muže tak, aby byl celý zákrok co nejbezpečnější,“ upozornila Schwarzová.
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Při tomto zákroku už muž ztratil vědomí úplně. Ihned poté, co ho policisté vyprostili ze sevření, zavolali na místo zdravotnickou záchrannou službu. Než záchranáři přijeli, podařilo se jim muže probrat. Byl pod vlivem alkoholu. Zdravotníci jej následně odvezli k dalšímu ošetření.
Policejní mluvčí dodala, že pokud má kdokoliv starosti, ať se s nimi svěří. „Vše se dá řešit a vždycky existuje někdo, kdo pomůže. Pokud nemáte blízkou osobu, volejte linku bezpečí 116 111, kde jsou odborníci, kteří vám poradí,“ doplnila.