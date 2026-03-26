Zmizela z domova, rodina se bojí o její život. Hasiči ženu marně hledali v lesích

  16:21
Policisté pátrají po padesátileté Ivaně Lomové ze Strakonicka. Obrátila se na ně její rodina s tím, že mají vážné obavy o její život. Žena podle nich nikdy bezdůvodně neodcházela ani nikoho nenavštěvovala. Ve čtvrtek dopoledne po ní pátraly desítky policistů a hasičů.

Žena odešla z domova v Předních Zborovicích ve středu v době mezi 12. až 15. hodinou. Protože se nevrátila ani večer, rodina se ve 23 hodin obrátila na policii.

„Mají vážné obavy o její život, protože podle jejich slov nikdy bezdůvodně neodcházela ani nikoho nenavštěvovala,“ popsala strakonická policejní mluvčí Jaromíra Nováková.

Do pátrání po pohřešované ženě se ve čtvrtek zapojily desítky hasičů a policistů. (26. března 2026)
Do pátrání po pohřešované ženě se ve čtvrtek zapojily desítky hasičů a policistů. (26. března 2026)
Pohřešovaná žena
3 fotografie

Policisté po ženě pátrali již v noci, využili i policejní vrtulník. Ve čtvrtek ráno pátrací akce pokračovala a zapojily se do ní desítky policistů a profesionálních hasičů ze Strakonic a dobrovolných hasičů z okolních obcí.

Prohledávali lesy i okolí řeky Volyňky. Ale bez úspěchu. Velká akce již skončila, nyní policisté pokračují tím, že třeba zjišťují, jestli žena neodjela někam vlakem.

„Popis oblečení, které měla žena na sobě v době odchodu, není známý. Jakékoli informace o pohybu či výskytu pohřešované mohou lidé sdělit na linku 158,“ uvedla Nováková.

Zmizela z domova, rodina se bojí o její život. Hasiči ženu marně hledali v lesích

