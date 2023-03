Policie pátrá po sedmnáctileté dívce, těhotná odešla z porodnice

Policie pátrá po sedmnáctileté Vanese Janovovové. Těhotná odešla z českobudějovické porodnice a v nejbližších hodinách by měla porodit. Podle policistů mohla zamířit do Prahy. Uvedl to jejich mluvčí Jiří Matzner.