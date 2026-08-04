Vrtulník po dopadu začal hořet a na místo okamžitě vyrazily vojenské i civilní záchranné jednotky. Na palubě bylo pět vojáků.
Jedna příslušnice armády utrpěla zranění neslučitelná se životem a zemřela na místě. Další tři členové posádky byli ve vážném stavu transportováni do brněnských nemocnic, dva do Fakultní nemocnice Brno, jeden do nemocnice u sv. Anny. Záchranáři ošetřili celkem sedm postižených, protože kromě posádky se několik lidí v okolí nadýchalo kouře.
„Dnes dopoledne došlo v areálu 22. základny vrtulníkového letectva v Náměšti nad Oslavou k havárii vrtulníku UH‑1Y Venom. Na palubě bylo pět příslušníků armády. Jedna vojákyně utrpěla smrtelná zranění,“ uvedla armáda v tiskovém sdělení.
Ministerstvo obrany následně oznámilo, že pozastavilo provoz všech vrtulníků systému H‑1, tedy typů Venom a Viper, do doby, než bude známa příčina nehody.
Podle velení základny se jednalo o rutinní výcvikový let. „Vrtulník se zřítil při přistání z výšky asi 50 metrů nad terénem,“ uvedl pak vrchní velitel vzdušných sil Petr Tománek.
Na základně byl vyvěšen černý prapor a prostor byl uzavřen. Vyšetřování vede vojenská komise, která prověřuje technický stav stroje, průběh letu i lidský faktor.
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V Náměšti se zřítil vrtulník, zemřela vojákyně. Venomy dočasně přestanou létat
Na místo dorazil ministr obrany Jaromír Zůna. „Je to tragická událost, která zasáhla celou armádu. Rodině i kolegům vyjadřuji upřímnou soustrast,“ řekl. Kondolence vyjádřili také prezident Petr Pavel i premiér Andrej Babiš. „Ztráta vojákyně při plnění služebních povinností je vždy mimořádně bolestná. Rodině i blízkým přeji mnoho sil,“ uvedl prezident.
Od začátku devadesátých let zaznamenala česká armáda úmrtí vojačky ve službě jen jednou. Tehdy šlo o tragédii na Sinaji v roce 2020, kdy při havárii vrtulníku zahynula Michaela Tichá. Stroj tehdy spadl kvůli technické závadě a kromě ní zemřelo i šest dalších členů mezinárodní mise. Tichá byla povýšena do hodnosti štábní praporčice in memoriam a obdržela medaili Za hrdinství.
Venom patří k nejnovější technice českého vrtulníkového letectva. Stroje byly dodány v letech 2023 a 2024 a postupně nahrazují sovětské Mi‑24 a Mi‑17. Jde o víceúčelové vrtulníky určené pro přepravu, podporu pozemních jednotek i výcvik.