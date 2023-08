Otčím přiznal, že lákal od dívky intimní fotky. Zneužívání soud neprokázal

Obžalovanému čtyřiačtyřicetiletému částečně hluchoněmému muži hrozilo až 12 let vězení, obvinění popíral.

Zprošťující verdikt zatím není pravomocný, protože státní zástupkyně si nechala lhůtu pro odvolání. Obhájce se možnosti odvolání vzdal.

„Dosavadní podezření lze shledávat, avšak pochybnosti o něm trvají,“ vysvětlil zproštění obžaloby předseda senátu Jaromír Hájek.

Muže začali vyšetřovat policisté v roce 2021 po oznámení kamarádky dnes patnáctileté dívky, že ji otčím od jejích osmi do deseti let pravidelně pohlavně zneužíval. Za úplatu po ní požadoval orální sex a nahé fotky zasílané do mobilu. Ke styku ji nutil, když zůstali spolu sami doma.

Rodinu tvoří rovněž neslyšící žena a tři mladší sestry poškozené. Muž obviněný ze znásilnění a ohrožování mravní výchovy dítěte v přípravném řízení odmítl vypovídat, vyjádřil se až před soudem. Podle něj si dívka v pubertě všechno vymyslela, aby se mu pomstila za přísnou výchovu.

Soud vyslechl mnoho svědků. Kromě matky a kamarádek dívky také například učitele ze školy, sociální pracovníky a přes videohovor i samotnou poškozenou a jejího přítele. Podle znalců vypovídala dívka věrohodně, i když trpí nestabilními emocemi, sebepoškozováním a žárlivostí na podle ní protežované sourozence.

Dnes u soudu svědčila i její kamarádka. „Řekla mi s pláčem, že ji otčím nutil k orálnímu sexu, když jí bylo osm let,“ řekla nezletilá dívka, kterou k soudu přivedli rodiče.

Na uznání viny obžalovaného to přesto nestačilo. Pochybnosti podle soudu pramení například ze skutečnosti, že se dívka s těmito zážitky svěřila až po tak dlouhé době. Podle znalců netrpí obžalovaný žádnou deviací a pokud sex s nezletilou provozoval, jde spíš o sociální problém.

Jakékoliv podezření na zneužívání školačky neměli učitelé ani sociální kurátorka, která rodinu občas kontrolovala. Co zůstalo jako černá skvrna na podezřelém muži jsou jeho elektronické žádosti o zaslání fotky intimních míst nevlastní dcery. K těmto vzkazům, které našla policie, se obžalovaný přiznal a vysvětlil je tím, že to byl jeho exces pod vlivem kouření marihuany. Kromě toho se s manželkou vyžívali ve sledování porna.

Podle soudce Hájka byly žádosti o fotografie spíše mravním selháním obžalovaného, který jinak vystupoval jako dobrý a zodpovědný otec.

Zjevně nespokojená s rozsudkem byla státní zástupkyně Dagmar Šimáková, která navrhovala nepodmíněný trest, a také zmocněnec poškozené dívky Martin Cypris. Ten pro ni žádal odškodnění ve výši 150 tisíc korun. Trestní senát ho s tímto nárokem odkázal na civilní řízení.