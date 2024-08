Filmaři si oblíbili jižní Čechy. V Židově strouze postavil Troška strašidelný mlýn

1 Čertova nevěsta

Jedna z pohádek režiséra Zdeňka Trošky se natáčela před 13 lety i na Táborsku. Král Bořivoj a královna Alžběta v ní žijí spokojený život, akorát jim chybí potomci. Královna se kvůli tomu upíše peklu. V zátiší přírodního kaňonu Židova strouha poblíž Bechyně dodnes můžete poznat známá filmová místa.

Pochopitelně už tam však nenajdete kulisy strašidelného mlýna. S jejich rozebráním ovšem štáb neměl žádné problémy.

„Asi tři dny po dotočení se Židovou strouhou prohnala velká voda vysoká přes tři metry a mlýn odnesla snad až na Orlík,“ vzpomínal režisér Zdeněk Troška, kterého při natáčení tohoto snímku trápilo deštivé počasí.

2 Pojedeme k moři

Herec a režisér Jiří Mádl je rodákem z Českých Budějovic a na vztah ke krajskému městu je hrdý. I proto do něj zasadil příběh o jedenáctiletém Tomášovi, který se chce stát filmařem. Když dostane první kameru, rozhodne se vytvořit vlastní snímek. Točilo se v samotném městě a ZŠ Kubatova, kam Mádl také chodil.

V komparzu se objevila řada žáků školy, byl mezi nimi Matyáš Havel ze sedmé třídy. „Chtěl jsem se vidět na plátně, byla to dobrá příležitost. Ve filmu jsem si šel ve třídě pro vysvědčení. Zajímavé bylo, že jsme tam nebyli jen spolužáci z jednoho ročníku. Třeba vedle mě seděl čtvrťák,“ vyprávěl tehdy.

3 Sedmero krkavců

Letní seriál: Tipy na výlety Český Krumlov se zámkem a historickým centrem, Třeboň nebo šumavskou Kvildu není třeba turistům představovat. Ale jižní Čechy nabízejí řadu dalších zajímavých míst. V letním pětidílném seriálu vás na některá pozveme. První díl: Malá muzea

Druhý díl: Vyhlídky

Třetí díl: Méně známé zříceniny

Čtvrtý díl: Filmová místa

Herečka Martha Issová ztvárnila hlavní roli v novém provedení pohádky Sedmero krkavců. Jako Bohdanka se snažila zachránit svých sedm bratrů od prokletí, které na ně uvrhla jejich matka. Stali se z nich krkavci.

Natáčelo se také na hradě Zvíkov na Písecku a na okolních loukách. Štáb využil při leteckých záběrech i blízké vesnice. Při jedné scéně musela Issová holýma rukama vytrhat lán kopřiv a opravdu to udělala, žádné triky. „Kvůli tomu na to nemám nejhezčí vzpomínky, ale ty kopřivy za to nemohou,“ řekla.

4 Údolí včel

Film s dějem z druhé poloviny 13. století je zasazený do okolí zříceniny kláštera Kuklov u Brloha na Českokrumlovsku. Zemanský syn Ondřej z Vlkova se po letech strávených v řádu rozhodne pro návrat do rodného kraje, jenže řád ho nechce propustit snadno. Klášterní objekty získaly díky natáčení dřevěné střechy, další kusy objektu se opravily pomocí sádry a novoduru.

Ve filmu působí i řada zvířat. „Psy vozili z chovné stanice od Pohraniční stráže. Jeden voják je tu pořád hlídal, aby se jim při natáčení nic nestalo,“ vzpomínal komparzista Václav Stanko.

5 Babovřesky

Zdeněk Troška vždy natáčel v jižních Čechách rád. Pro svoji další trilogii, tentokrát s názvem Babovřesky, využil kulisy a místa jihočeského venkova. Komedie ze současného života na vesnici je plná nedorozumění, souhry náhod, ale i lásky, žárlivosti, závisti nebo intrik.

Mezi filmová místa patří hlavně obce Dobčice, Pištín nebo Dříteň. Právě tam měli místní problém s natáčením scén v kostele. Přišlo jim, že film je nemravný a uráží katolickou církev. Vadilo jim i jméno faráře Šoustal. „Bylo to přehnané. Natáčení jsme měli povolené od radnice, která kostel vlastní,“ dodal Troška.

6 Ať žijí rytíři

Patnáct let staré dílo Karla Janáka se odehrává v tvrzi Cuknštejn u Nových Hradů či v jeho blízkém okolí. Ve filmu Ať žijí rytíři se o tvrz musí starat nejstarší syn rytíře Martina, jeho sourozenci mu však situaci moc neusnadňují. A do toho ještě vše komplikuje nebezpečný soused.

Na natáčení nezapomene Lenka Krobotová, která hrála královnu. V té době však kojila syna. „V kostymérně na mě čekalo brnění, a to velmi poctivé a se vším všudy. Znovu jsem se ujistila, zda si pamatují, že musím každé dvě hodiny kojit a že tedy asi tento kostým bude problém. Zasmáli jsme se a nakonec vše vyřešili tím, že jen nedotáhli všechny šroubky,“ chválila štáb Krobotová.

7 Další filmové klasiky

Na závěr připomenutí filmů či pohádek, které jsou velmi dobře známé. Zmiňovaná trilogie Slunce, seno... byla zasazená do Hoštic, Princezna ze mlejna do okolí Bavorova, Zlatovláska se točila na Červené Lhotě, Prodaná nevěsta je z Holašovic, v Pyšné princezně jsou vidět zámky v Hluboké a v Třeboni i České Budějovice.

Napínavý příběh Krále Šumavy pochází z Kvildy, Tři bratři od Jana Svěráka využili vodní mlýn v Hoslovicích, z mostu ve Staré Hlíně na Třeboňsku sypali do vody sůl v pohádce Byl jednou jeden král. Trhák pochází z obce Nahořany u Volyně, voják Švejk putoval pro změnu z Putimi na Písecku.