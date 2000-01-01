náhledy
Poslední dny plné slunečního svitu lákají ven. I když listí už opadává, podzim pořád umí s barvami vykouzlit parádní scenérie. Ještě v pátek a v sobotu meteorologové slibují slunečné dny s příjemnými teplotami atakujícími 14 stupňů Celsia. Před procházkou podzimní přírodou se můžete inspirovat třeba snímky fotoreportéra iDNES.cz Petra Lundáka.
Autor: Petr Lundák, MF DNES
Podzimní snímek je od Velkého jezu na řece Malši v Českých Budějovicích . V létě je to oblíbené místo k relaxu a koupání.
Podle předpovědí počasí by mělo být nejvíce jasno v pátek, ale až v odpoledních hodinách. Ráno bude mlhavo, v sobotu by se na některých místech měly teploty dokonce vyšplhat až ke 20 stupňům Celsia.
Po cestě z Haklových Dvorů na okraji Českých Budějovic směrem na Dubné můžete potkat i zvědavé koně na pastvině.
Na opačné straně krajského města zase můžete vyrazit na příjemnou procházku okolo Malše v okolí přírodní památky Tůně u Špačků. Občas tu narazíte maximálně na rybáře či pejskaře.
Víte, proč se na podzim listí zabarvuje? Protože se s kratšími dny a nižšími teplotami rozkládá zelený pigment chlorofyl. Tím se odhalí žlutá a oranžová barviva (karotenoidy), která byla v listech po celou dobu. V některých listech se navíc začnou tvořit nové červené a fialové pigmenty (antokyany), které vznikají při reakci cukrů a slunečního světla.
Okolo Tůní u Špačků či dál po břehu Malše se pak dostanete třeba až do obce Roudné. Tam je most, přes který se můžete vydat zase zpět do Budějovic.
V lesích je v těchto podzimních dnes parádní podívaná. Musí však svítit slunce, pak se do zbarvených listů opře světlo a vytváří pěkné obrazy, které kontrastují s tmavým lesem.
Zatím předpovědi počasí slibují pěkné podzimní dny i na příští týden. Tento snímek je pořízený kousek u Dolního Třebonína na Českokrumlovsku.
Historickou lávku přes řeku Malši najdete mezi Velkým a Malým jezem. Je pouze pro pěší a cyklisty a lidé ji využívají při přejezdech mezi budějovickým Rožnovem a Mladým.
A kousek od lávky přes řeku u bytových domů se také podzimní příroda docela vyřádila.
Když vysvitne slunce, najdete pěkná a zbarvená místa i přímo v centru města. Náš snímek je z horní části Lannovy třídy, která je hlavní pěší trasou mezi vlakovým nádražím a náměstím Přemysla Otakara II. a historickým centrem města.
V těchto dnech je všude spousta spadaného pestrobarevného listí. Odborníci třeba na zahrádkách doporučují spadané listí využívat jako užitečný kompost.
Řadu rybníků na jihu Čech už rybáři slovili. Parádní procházku po hrázi, kterou lemují staleté duby, nabízí i Starohaklovský rybník na okraji Českých Budějovic.
Krásnou podívanou si užijete, když se dojdete podívat na hráz Starohaklovského rybníka. Dostanete se tam například autobusem MHD číslo 1. Z Haklových Dvorů se pak projdete třeba až do Branišova.
