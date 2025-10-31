|
Zobrazit celou fotogalerii
Prohlédněte si pohodlně všechny fotografie
OBRAZEM: Příroda a slunečné dny barví krajinu jižních Čech do žluta
Při srážce s náklaďákem u Příbrami vykolejil vlak, zpět na trať ho vrátí v úterý
Práce na odklízení osobního vlaku, který vykolejil v pondělí odpoledne v Hudčicích na Příbramsku po srážce s nákladním autem, budou pokračovat v úterý. Informoval o tom vpodvečer mluvčí Správy...
Hory zasypal sníh, nadšenci na Kvildě postavili sněhuláka. Silnice jsou sjízdné
Přes deset centimetrů sněhu leží v okolí šumavské Kvildy v nadmořské výšce zhruba tisíc metrů. První nadšenci už vytáhli běžky a boby. Silnice zůstávají díky sypačům sjízdné. V plném nasazení už je...
Třinecká jízda skončila v Hradci, Pardubice zničily Kladno, Plzeň zdolala Kometu
Ještě před první reprezentační přestávkou měla hokejová extraliga na programu kompletní 20. kolo. Vedoucí Třinec podlehl 1:4 na ledě Hradce, Pardubice smetly Kladno 8:3, Plzeň přetlačila Kometu 4:3...
Drsná šikana ve Vimperku. Do dívky najížděli koloběžkou a kopali ji do hlavy
Jihočeští policisté se zabývají napadením dívky ve Vimperku, kterou měla podle její matky zmlátit skupina mladistvých, když se vracela v podvečer domů. Policie zároveň vyzývá případné svědky...
Recidivista na statku zneužil kozu. Možná jsem trochu sexuálně vyváděl, přiznal
Neobvyklý případ musejí v těchto dnech řešit policisté ze Strakonic. Majitel menšího hospodářství nedaleko Radomyšle se na ně obrátil s tím, že někdo přepadl a pravděpodobně i znásilnil jeho kozu. To...
Potrubí praská ve zdech. Budvar opraví hotel Malý pivovar v centru Budějovic
Národní pivovar Budějovický Budvar odhalil plány na rekonstrukci hotelu v centru Českých Budějovic. Ten je od roku 2021 zavřený, protože památkově chráněná budova není v dobrém technickém stavu....
Průtah Nezvěsticemi je po letech hotový, vznikl i kruhový objezd
Tři a čtvrt roku čekali obyvatelé Nezvěstic na Plzeňsku na den, kdy stavbaři odstraní poslední zábrany, značky i dočasné semafory a kompletně opravený průtah obcí po silnici první třídy bude bez...
Třinecká jízda skončila v Hradci, Pardubice zničily Kladno, Plzeň zdolala Kometu
Ještě před první reprezentační přestávkou měla hokejová extraliga na programu kompletní 20. kolo. Vedoucí Třinec podlehl 1:4 na ledě Hradce, Pardubice smetly Kladno 8:3, Plzeň přetlačila Kometu 4:3...
Našli i klokana bez hlavy. Úhyn zvířat u zámku nebyl trestný čin, uzavřela policie
Podezřelý úhyn zvířat ve farmaparku v zámeckém areálu v Chlumu u Třeboně na Jindřichohradecku nebyl podle policie trestným činem. Bývalí zaměstnanci si stěžovali, že zvířata hladověla nebo dostávala...
Opilec za volantem stihl ujet na ráfku 20 kilometrů, než ho zastavili policisté
Přes dvacet kilometrů zdolal opilý řidič s poškozenou pneumatikou, která se po cestě roztrhala, takže jel jen po ráfku, než ho zastavili policisté v Českých Budějovicích. Šestašedesátiletý šofér...
Za sudími jezdím nerad. A když už, tak jsem slušný, líčí budějovický kapitán Beránek
Ahoj, kapitáne. To je pozdrav, na který si Martin Beránek nadále zvyká. Útočník českobudějovických hokejistů zaskakuje na této pozici za zraněného Michala Bulíře. Céčko na dresu si užívá, ale stále...
OBRAZEM: Příroda a slunečné dny barví krajinu jižních Čech do žluta
Poslední dny plné slunečního svitu lákají ven. I když listí už opadává, podzim pořád umí s barvami vykouzlit parádní scenérie. Ještě v pátek a v sobotu meteorologové slibují slunečné dny s příjemnými...
Budějovičtí volejbalisté neztratili set ani v souboji o první místo s Brnem
Souboj dosud neporažených týmů v 3. kole extraligy volejbalistů jednoznačně ovládly České Budějovice, které doma zvítězily nad Brnem 3:0. V první sadě Jihostroj přenechal soupeři jen osm bodů.
Zastřelím se, hrozil muž na sídlišti v Budějovicích. Policisté u něj našli samopal
Muže, který se zbraní vyhrožoval, že se zastřelí, zpacifikovali českobudějovičtí policisté. Došli si pro něj do bytu v panelovém domě, kde následně našli samopal s náboji. Muž byl opilý a není...
Novotný skončí, nahradí ho Nedorost. Chci Crosbyho, ale to asi neklapne, směje se
Po mistru světa přebírá štafetu jiný světový šampion, ten juniorský. Na svou žádost v pozici sportovního manažera hokejistů českobudějovického Motoru skončí Jiří Novotný. Po této sezoně ho nahradí...
Akční letáky
Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!
Na sesternu zatím vozí beton, interna písecké nemocnice bude jako nová
Nemocnice v Písku ve velkém modernizuje. Opravuje internu a chirurgii. Plánuje také stavbu urgentního příjmu za 150 milionů korun, následovat má i úprava porodnice za podobně vysokou sumu.
Vlaky na úzkokolejce přilákaly stovky cestujících. Vyjely za lepší budoucností?
Jindřichohradecká úzkokolejka na konci října ožila a čtyři dny vozila cestující. Zájem o jízdy byl enormní a vlaky plné. Redaktor iDNES.cz tam vyrazil na reportáž. Nový majitel Albert Fikáček byl...