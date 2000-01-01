náhledy
Chtělo by se říct, že v těchto dnech si užíváme babí léto jak z učebnice. Modrá obloha, slunce svítí naplno a teploty přesahují dvacet stupňů Celsia. Podle předpovědí meteorologů by mělo současné počasí skončit ve čtvrtek, kdy se má ochladit a konečně začít pršet. Proto jsme vyrazili s fotoaparátem zachytit krásný podzim před tím, že začnou plískanice.
Autor: Petr Lundák, MF DNES
Nejprve jsme se zastavili na Táborsku. Konkrétně u Lužnice, kde se pod obcí Stádlec přes řeku klene tento historický řetězový most. I když se to z této fotografie může zdát zvláštní, je běžně průjezdný i pro osobní automobily.
Autor: Petr Lundák, MF DNES
Původně tento most stál o pár kilometrů dál. Konkrétně od roku 1848 až do roku 1960 spojoval břehy Vltavy. Tudy chodili a jezdili lidé mezi obcemi Temešvár a Podolsko, stavba orlické přehrady však vedla k rozhodnutí most přemístit jinam. Jinak by skončil pod vodou.
Autor: Petr Lundák, MF DNES
Nové místo pro řetězový most, který postavil Vojtěch Lanna podle projektu F. J. Gassnera a B. Schnircha, se hledalo dlouho. Až v roce 1970 bylo rozhodnuto. Z několika možných lokalit bylo vybráno malebné místo na Lužnici, na silnici mezi obcemi Stádlec a Dobřejice. Na tomto místě je v provozu od slavnostního otevření 25. května 1975.
Autor: Petr Lundák, MF DNES
Dělníci museli most kousek po kousku rozebrat, pečlivě vše zaznamenat, převézt a pak ho zase poskládat jako stavebnici. Okolo mostu vede červená turistická stezka, která zavede výletníky do malebného údolí řeky Lužnice. Vede tudy trasa z Tábora do Bechyně.
Autor: Petr Lundák, MF DNES
Na snímku jsou patrné ještě původní silniční patníky, které spolu s prkny tvořily jakási svodidla u cest s dlouhým klesáním plným zatáček.
Autor: Petr Lundák, MF DNES
Stádlecký most na Táborsku je oblíbenou destinací motorkářů. Na závěr sezony, před zazimováním motocyklů, jsme při našem focení narazili na jednoho takového výletníka.
Autor: Petr Lundák, MF DNES
Ještě ve středu má být podle předpovědi jasné počasí s teplotami okolo 21 stupňů Celsia. Ve čtvrtek už dorazí vyšší oblačnost, která s sebou přinese i mírné ochlazení. To bude pokračovat i nadále, na pátek předpovědi hlásí už jen 14 stupňů, avšak už by mělo být zase jasno.
Autor: Petr Lundák, MF DNES
Podzimní dny a babí léto se dá vychutnat na březích rybníků či hrázích. Jako na této, kdy jsme v podvečer chytili zapadající slunce a krásné večerní měkké světlo. Jsme v Hluboké nad Vltavou.
Autor: Petr Lundák, MF DNES
Cyklisté tuto trasu po hrázi rybníka Velký Zvolenov mají rádi, protože tudy nejezdí auta. Stará a široká asfaltka je tedy jen jejich. Dojedete tu například pohodlně od vlakového nádraží Hluboká buď do centra města či do tamní zoologické zahrady.
Autor: Petr Lundák, MF DNES
Od Stádlece na Táborsku či Hluboké jsme se přesunuli o pár kilometrů dál, jihozápadním směrem. Po této čerstvě opravené silnici dojedete z Chlumečku do Brlohu a pak například směrem na Kuklov či dál na Smědeč. Je to opravdu krásný kout kleťského podhůří.
Autor: Petr Lundák, MF DNES
Stojíme na louce kousek od Brlohu a díváme se už do barvících se protějších kopců v Blanském lese pod horou Kleť, kde najdete řadu podobných samot. Této se říká Štruták.
Autor: Petr Lundák, MF DNES
Nad brložským hřbitovem u hlavní silnice se stromy už také začínají parádně vybarvovat. Tady vládne pravý podzim.
Autor: Petr Lundák, MF DNES
A pokud se otočíte od hřbitova na druhou stranu a přejdete silnici, tak se vám naskytne parádní výhled na celé údolí Blanského lesa směrem k Českým Budějovicím. Jako kdybyste byli v Alpách...
Autor: Petr Lundák, MF DNES
A zase jedeme dál. Na vyhlídce 440 metrů nad mořem nad řekou Vltavou mezi Boršovem nad Vltavou a Kamenným Újezdem se příroda činí. A jak se sem dostanete? Jde to z obou obcí po značených turistických trasách.
Autor: Petr Lundák, MF DNES
Stojíme vysoko nad meandry řeky na takzvaném Maškovci či Kotku. Jsou to rozvaliny bývalého hrádku. Ten postavili v polovině čtrnáctého století příslušníci rodu pánů z Újezda, první písemná zmínka však pochází až z roku 1380, kdy je hrad nepřímo zmíněn v predikátu Buzka z Újezda.
Autor: Petr Lundák, MF DNES
Zatím podle předpovědi počasí by se jasnější obloha mohla vrátit v pátek či v neděli. Ale teploty překračující 20 stupňů Celsia už nečekejte. To však nemusí vadit, stačí se trošku přiobléct a vyrazit na podzimní výlet. Třeba do Blanského lesa.
Autor: Petr Lundák, MF DNES
Obrazové putování podzimní jihočeskou přírodou zakončíme pohledem od samot a koňských pastvin směrem od Kamenného Újezdu u Českých Budějovic směrem ke Kleti.
Autor: Petr Lundák, MF DNES