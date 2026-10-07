|
Zobrazit celou fotogalerii
Prohlédněte si pohodlně všechny fotografie
Vysychající Lipno odhalilo náhrobky, vorový kanál i staré nádraží
Lipno je plné už jen z poloviny a voda se „ztrácí“ dál. Zatím vydatně neprší a ani předpovědi nejsou příliš optimistické. Vydali jsme se proto s fotoaparátem na různá místa lipenské přehrady, která...
Zlé dopady sucha. První přehrada v Česku vyschla, další sníží odtok kvůli pitné vodě
Husinecká nádrž na Prachaticku jako první česká přehrada téměř vyschla. V zásobním prostoru má jen 1,3 procenta vody. Začne vypouštět jen přítok. Povodí Vltavy zároveň sníží kvůli suchu odtok z...
Voda v Lipně dál ubývá, přehrada je na polovině kapacity. Místní vyhlížejí Srdce Vltavy
Kvůli dlouhodobému suchu chybí v lipenské přehradě více než 124 milionů krychlových metrů vody. Přehrada je na polovině své kapacity. Kvůli suchu klesla hladina i na dalších nádržích na vltavské...
Husinecká přehrada je jako první v Česku prázdná, začala vypouštět jen přítok
Husinecká nádrž na Prachaticku se ve čtvrtek dostala na nejnižší provozní hladinu a začala vypouštět jen stejné množství vody, jaké do ní přiteče. Zásobní prostor jako u první přehrady v Česku...
Babiš kvůli vyschnutí přehrady Husinec svolal koalici proti suchu
Premiér Andrej Babiš (ANO) ohlásil na příští pondělí další jednání Národní koalice pro boj se suchem. Učinil tak den po zprávě, že jihočeská vodní nádrž Husinec jako první česká přehrada téměř...
Už zase „bije“. Sucho odhalilo slavné Srdce Vltavy na Lipně, podívejte se
Všechno zlé je pro něco dobré, říká se. To platí i pro stále ubývající vodu a prohlubující se sucho na lipenské nádrži na jihu Čech. Kvůli ustupující hladině se začíná u Horní Plané na...
Trpišovský z Temu. Dvojníka slávistického kouče si splete i vlastní maminka
Zastavují ho fanoušci v Českých Budějovicích, Barceloně i na reprezentačních výjezdech, a fotky svého syna z internetu si plete i jeho vlastní maminka. Podobu s trenérem Slavie Jindřichem Trpišovským...
Mladík při zadržení nekladl odpor, přesto ho policista zbil. Teď čelí obžalobě
Video v květnu obletělo sociální sítě. Mladík v Českých Budějovicích utíká před policejní hlídkou, ale následně se otáčí a s rukama nad hlavou se vzdává. Policista ho však přesto zasype údery pěstí a...
Husinecká přehrada je jako první v Česku prázdná, začala vypouštět jen přítok
Husinecká nádrž na Prachaticku se ve čtvrtek dostala na nejnižší provozní hladinu a začala vypouštět jen stejné množství vody, jaké do ní přiteče. Zásobní prostor jako u první přehrady v Česku...
Zaměstnavateli roku v Jihočeském kraji jsou společnosti z Vimperku a Písku
Jižní Čechy mají nové zaměstnavatele roku. V obou kategoriích uspěli tradiční účastníci soutěže. Jejich pořadí se ale proměnilo. Mezi zaměstnavateli do 500 zaměstnanců zvítězila Faurecia Automotive...
Babiš kvůli vyschnutí přehrady Husinec svolal koalici proti suchu
Premiér Andrej Babiš (ANO) ohlásil na příští pondělí další jednání Národní koalice pro boj se suchem. Učinil tak den po zprávě, že jihočeská vodní nádrž Husinec jako první česká přehrada téměř...
OBRAZEM: Přes most, okolo pastvin a samot. Podzim už maluje přírodu nažluto
Chtělo by se říct, že v těchto dnech si užíváme babí léto jak z učebnice. Modrá obloha, slunce svítí naplno a teploty přesahují dvacet stupňů Celsia. Podle předpovědí meteorologů by mělo současné...
Strážníci kontrolovali řidičku zmatkující v jednosměrce, z auta čpěla marihuana
Do protisměru se podle svých slov dostala jen proto, že si spletla ulici. Budějovičtí strážníci proto sedmačtyřicetiletou řidičku zastavili. Z vozu ale byla cítit marihuana, následný test na drogy...
Český vítěz Zlaté přilby: Rád dělám na dráze show. Plánuje dobýt i světový titul
Když na tiskovce po Zlaté přilbě Jan Kvěch dostal otázku, co mu po vítězství v letošním 78. ročníku přichystají doma v jižních Čechách, rozepnul si závodní vestu a coby patriot hrdě namířil prst na...
Zlé dopady sucha. První přehrada v Česku vyschla, další sníží odtok kvůli pitné vodě
Husinecká nádrž na Prachaticku jako první česká přehrada téměř vyschla. V zásobním prostoru má jen 1,3 procenta vody. Začne vypouštět jen přítok. Povodí Vltavy zároveň sníží kvůli suchu odtok z...
Objevily jsme parádní herní kufříky, které naše děti zatím nepustily z ruky
Léto a prázdniny jsou v plném proudu, což pro nás maminky znamená jediné – vymyslet atraktivní program pro děti a přežít dlouhé cesty autem nebo...
Pozvu vás k sobě. Po obří Letné chystá Ztracený koncerty na šumavské louce
Po největším koncertu své kariéry na Letenské pláni přichází Marek Ztracený s jeho naprostým opakem. Místo desetitisíců diváků pozve fanoušky na šumavskou louku v rodné Železné Rudě, kde odehraje...
Investor chystá na sídlišti Vltava alzheimer centrum, jedno už stojí přes ulici
Stavba domova pro seniory se zvláštním režimem se chystá na sídlišti Vltava v Českých Budějovicích. Bude téměř naproti areálu, který nabízí mimo jiné i stejné služby, žijí v něm senioři s...