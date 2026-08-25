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Past na kurýra. Policii ji pomohl nastražit muž, kterého podvodníci obrali o miliony

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  15:55
Tři miliony korun vylákali podvodníci z muže v průběhu několika měsíců. Částky postupně předával různým kurýrům a doufal, že své peníze zhodnotí. Když nevydělával, obrátil se na policii. Ta zasáhla ve chvíli, kdy bylo v plánu předat 800 tisíc dalšímu kurýrovi. Pro toho to nebyla první zkušenost s předávkou peněz a skončil ve vazbě.

KRIMI

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S podobnými případy se policisté setkávají prakticky denně. Letos v březnu poškozený reagoval na reklamu na investice vystavenou na internetových stránkách. Následně ho kontaktovali neznámí muži i ženy, kteří ho naváděli k zasílání peněz na jimi určené účty a také ho přiměli k několika osobním předáním peněz kurýrům.

„Aby poškozený muž viděl, jak jeho investice vydělávají, zaslali mu podvodníci odkaz na falešné stránky, kde mohl kontrolovat, zda peníze, které posílá a předává kurýrům, jsou následně uloženy na investiční účet a dále vydělávají,“ popsala jihočeská policejní mluvčí Lenka Krausová.

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Při osobních předávkách podvodníci poškozenému vždy vystavili potvrzení o předání finanční hotovosti. Zřejmě, aby působili důvěryhodně. Předání navíc probíhalo pokaždé s jiným kurýrem, ale vždy pod jedním heslem, které si poškozený určil.

Po několika měsících, kdy muž přicházel o stovky tisíc korun, mu začalo být divné, že si podvodníci vždy najdou výmluvu, proč mu nemohou předat nebo zaslat jeho vydělané peníze. S celou situací se tak obrátil na policisty v Hluboké nad Vltavou, kteří kontaktovali českobudějovické specialisty na tuto problematiku

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„Když neznámý podvodník na telefonu chtěl, aby poškozený investoval dalších 800 tisíc korun a předal je kurýrovi, poškozený souhlasil. Na místo předání se však vydal s kriminalisty a také s policisty ze zásahové jednotky. Ti kurýra při předávce zadrželi,“ řekla mluvčí.

Kriminalisté následně zjistili, že to nebyla kurýrova první zkušenost s touto trestnou činností. Před časem převzal od poškozené v jiném kraji stovky tisíc korun.

Kriminalisté tak zahájili trestní stíhání jednadvacetiletého mladíka, kterého vinní ze spáchání zločinu podvodu, na kterém se podílel formou spolupachatelství. Obviněný skončil ve vazbě a kriminalisté dále rozplétají pozadí nejen tohoto případu.

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