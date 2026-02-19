Vysáté peníze šly na luxusní telefon. Policie hledá podvodnici i muže, který ho vyzvedl

Poškozenou ženu kontaktovala videohovorem jiná žena, která se představila, či vydávala za Kristýnu Dvořákovou. Nabídla jí zhodnocení finančních prostředků a zmanipulovala poškozenou, aby se přihlásila do bankovnictví.
Žena následně poznala, že jí z účtů zmizelo kolem 35 tisíc korun.
Policisté zjistili, že pachatelka či pachatel, který se do účtů poškozené ženy naboural, převedl uvedené prostředky na účet prodejce elektroniky. Tam si objednal luxusní mobilní telefon za zhruba 35 tisíc korun a příslušenství.
„Policisté dále zjistili, že objednaný telefon Apple iPhone 17 Pro Max 256 GB stříbrný a napájecí adaptér Apple 20 W, USB-C vyzvedl 26. ledna v půl dvanácté v prodejně v OC Palladium v Praze neznámý muž, kterého zachytily kamery,“ uvedl jihočeský policejní mluvčí Jiří Matzner ke zveřejněným záběrům hledaného muže.
Dodal, že pro policisty je důležitým svědkem, telefon mohl vyzvednout i v dobré víře, například jako objednávku pro kamaráda.
„Muž se sám může přihlásit jihočeským policistům na lince 158 nebo přímo kontaktovat vyšetřovatele Jiřího Štěpánka na telefonu 974 238 760. Samozřejmě přijmeme i jakékoliv další svědectví, především k totožnosti muže z fotografií,“ uzavřel Matzner. Zároveň policie pátrá po ženě, která podvedenou ženu kontaktovala.