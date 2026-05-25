Ženu z Táborska kontaktoval Johnny Depp. Tedy neznámý podvodník, který se za charismatického herce vydával. Měl vytvořený profil na facebooku a pak ženě napsal prostřednictvím soukromého chatu.
„Nejprve jí nabídl, že o ní napíše knihu, a pak, že přijede do Tábora, kde v kostýmu Jacka Sparrowa navštíví tamní nemocnici,“ upřesnila jihočeská policejní mluvčí Štěpánka Schwarzová.
Následně ženu přes e-mail kontaktoval údajný hercův manažer a požadoval po ní celkem čtyři platby - za fanouškovskou VIP kartu, za hotel, za služby a za návštěvu nemocnice. Žena této historce uvěřila a postupně naposílala na pachatelem uvedené účty bezmála 50 tisíc korun.
„Poté, co jí došlo, že se stala obětí podvodu, se obrátila na policii. Táborští kriminalisté nyní po pachateli trestného činu podvodu pátrají. V případě dopadení a prokázání viny mu hrozí trest odnětí svobody až na dva roky,“ uzavřela mluvčí.