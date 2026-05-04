Rok vězení za podříznutí májky? Nešikovi to úplně nevyšlo, hledá ho policie

  13:49
Tradiční zvyk podřezávání májky může skončit až ročním vězením. Na Prachaticku ji neznámý pachatel podťal tak nešťastně, že poničila dráty elektrického vedení. Policisté událost řeší jako podezření z přečinu poškození a ohrožení provozu obecně prospěšného zařízení z nedbalosti.
V Dolanech někdo podřízl májku tak nešťastně, že spadla na dráty elektrického vedení. | foto: Policie ČR

Nešika s motorovou pilou podřízl brzy ráno 1. května májku v obci Dolany poblíž Čkyně na Prachaticku, kde žije necelá stovka obyvatel. Jak padala, zpřetrhala čtyři dráty elektrického vedení.

V Dolanech někdo podřízl májku tak nešťastně, že spadla na dráty elektrického vedení.

Na místo proto vyjížděli zástupci energetické společnosti, kteří událost oznámili na linku 158. Nyní vimperští policisté pátrají po pachateli a zároveň se zabývají tím, jak velký dosah výpadek elektřiny způsobil.

„Ve věci policisté zahájili úkony trestního řízení pro podezření z přečinu poškození a ohrožení provozu obecně prospěšného zařízení z nedbalosti, za který může pachateli hrozit až jeden rok odnětí svobody,“ upřesnila prachatická policejní mluvčí Martina Joklová.

Vimperští policisté zároveň žádají případné svědky události o informace, které mohou volat na číslo 974 236 780 nebo na linku 158.

