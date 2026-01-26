Oblékají zaměstnance bank i nemocnic. Ušijeme jakýkoli oděv, říká podnikatel

Autor:
Jiří Vávra z Vimperka na Prachaticku se svojí budoucností v textilním odvětví potkal už jako hodně malý. „Chodil jsem do školky Šumavanu, který v minulosti vyráběl košile a pyžama,“ zavzpomínal na své dětství, které ho tak trochu nenápadně nasměrovalo k tomu, co dělá dnes.

Kateřina Jiroutová a Jiří Vávra, Vavi | foto: Vavi

Společnost VAVI založil Jiří Vávra po svém návratu ze zahraničí v roce 2008 , kde navázal na živnost své maminky a následně ji sloučil v roce 2021 se svou firmou. V této chvíli ji řídí společně se svou životní partnerkou Kateřinou Jiroutovou „Já mám na starosti obchod a investice, a ona, protože má vzdělání v oboru, se stará o technickou a výrobní část,“ popsal s tím, že jim tento model funguje.

Příběh roku

Kateřina Jiroutová a Jiří Vávra se účastní soutěže EY Podnikatel roku a soutěží i o cenu čtenářů za nejlepší podnikatelský příběh. Hlasovat pro ně můžete v anketě ZDE

Jejich hlavním obchodním artiklem je výroba oděvů pro střední a velké společnosti, aby se jejich zaměstnanci vizuálně odlišili a působili jednotně. Nejsou to jen banky, telefonní operátoři, hotely, restaurace, prodejci koupelen, kuchyní, zahradní techniky, ale třeba také nemocnice. I sestřičky na některých odděleních nosí stejnokroj, který ušili právě ve VAVI. „Naše druhá společnost se pak zaměřuje na výrobu oblečení pro top manažery, majitele a vedení firem. Jde o luxusní zakázkovou výrobu. Vše šijeme na míru konkrétnímu zákazníkovi,“ vysvětlil Jiří Vávra.

„Umíme vyrobit prakticky jakýkoli druh oděvu, včetně sportovního či uniforem. Já sám mám dnes na sobě tričko, manšestráky a flanelovou košili, které jsme u nás ušili,“ dodal s úsměvem. „Vždy navrhneme pro naše zákazníky oblečení tak, aby podtrhlo výjimečnost dané společnosti“ zdůraznil. V podstatě tak umí ušít vše, co si jejich klient žádá, od triček, košil až po kalhoty, bundy či kabáty.

V loňském roce se přesunuli do nového objektu. Stojí na výpadovce z Vimperka směrem na centrální Šumavu a má tvar knoflíku. Od toho také nese svůj název Knoflík nebo The Button. Celkem má asi 1 200 metrů čtverečních, z toho 900 metrů čtverečních činí výrobní prostory. „Když jsme stavbu připravovali s architekty, chtěli jsme, aby respektovala okolí,“ zdůraznil Jiří Vávra.

Pro Kateřinu Jiroutovou a Jiřího Vávru hlasujte v anketě ZDE

Část prostoru je veřejná a návštěvníci se tu mohou občerstvit, koupit si něco na sebe a díky prosklené části nahlédnout přímo do výroby. „Knoflík má lidi hlavně spojovat a pomoci vytvořit komunitu. Většina lidí, kteří jedou kolem na Šumavu, si jí všimne. A my chceme, aby se tu zastavili a pak odcházeli s dobrou náladou,“ vzkazuje také projíždějícím turistům.

„Silná stránka VAVI je momentálně v tom, že máme vlastní návrháře, vývoj, výroby ve Vimperku a Praze, sklady i distribuci. Do budoucna se chystáme tento model ještě více posílit a zároveň zrychlit a zefektivnit výrobní i dodavatelský proces. To je pro mě zásadní,“ uzavřel Jiří Vávra.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Zemřela jedna z dívek, které se topily ve Vltavě. Druhá je ve vážném stavu

Příjezdová cesta byla na obou březích řeky silně zledovatělá. Policisté cestou...

Jedna ze dvou dívek, které se v sobotu večer topily v řece Vltavě u Trilčova jezu v Českých Budějovicích, zemřela. Druhá je ve vážném stavu na jednotce intenzivní péče. Z vody je zachraňovali...

Rarita zbraňové amnestie, nálezce odevzdal německou karabinu za milion korun

Letošní zbraňová amnestie přinesla policistům z Českých Budějovic mimořádný...

Raritní kousek z druhé světové války odevzdal nálezce na policii v Českých Budějovicích při letošní zbraňové amnestii. Hodnota karabiny Volkssturmu (lidové domobrany) VG‑45, které v Česku...

Velký obrat Sparty, ztráta Litvínova dál roste. Ve Vítkovicích zkolaboval fanoušek

Karlovarský útočník Haralds Egle před bránou Jakuba Kováře ze Sparty

Kompletní 43. kolo hokejové extraligy přineslo sedm zápasů. Sparta předvedla velký obrat v Karlových Varech a veze dva body za vítězství 4:3 po nájezdech. Liberec porazil Litvínov 4:1, Kladno zdolalo...

Strčila ji do igelitky, mlátila a bodala. TikTokerka z jihu Čech řekla, proč utýrala kočku

Premium
Dívka brutálně týrala kočku. Pochlubila se tím na sociální síti

Jihočeští policisté se zabývají otřesným případem týrání kočky, kdy mladá žena v bytě nacpala zvíře do igelitové tašky, házela s ní o zem, mlátila do ní botou či píchala násadou. Trýznivé počínání,...

Plzeň v prodloužení zlomila lídra. Kometa předvedla velký obrat, Liberec už je druhý

Plzeňští hokejisté slaví gól proti Pardubicím.

Souboj prvních dvou týmů tabulky ve 45. kole hokejové extraligy vyzněl lépe pro druhou Plzeň, která přetlačila vedoucí Pardubice 4:3 v prodloužení. Kometa otočila duel s Hradcem Králové (4:3), Třinec...

Oblékají zaměstnance bank i nemocnic. Ušijeme jakýkoli oděv, říká podnikatel

Kateřina Jiroutová a Jiří Vávra, Vavi

Jiří Vávra z Vimperka na Prachaticku se svojí budoucností v textilním odvětví potkal už jako hodně malý. „Chodil jsem do školky Šumavanu, který v minulosti vyráběl košile a pyžama,“ zavzpomínal na...

26. ledna 2026

Ústí pokračuje v krasojízdě ligou, Písek poprvé v sezoně zdolal vicemistra Brno

Ústecký Isaac Davidson (vlevo) a Dominik Heinzl z Ostravy

Ústečtí basketbalisté pokračují v krasojízdě ligou. V neděli doma smetli Ostravu 105:82 a připsali si už osmé vítězství z posledních 10 zápasů. Stovku při vstupu do nadstavbové skupiny A1 nadělil...

25. ledna 2026  21:46

Plzeň v prodloužení zlomila lídra. Kometa předvedla velký obrat, Liberec už je druhý

Plzeňští hokejisté slaví gól proti Pardubicím.

Souboj prvních dvou týmů tabulky ve 45. kole hokejové extraligy vyzněl lépe pro druhou Plzeň, která přetlačila vedoucí Pardubice 4:3 v prodloužení. Kometa otočila duel s Hradcem Králové (4:3), Třinec...

25. ledna 2026  14:50,  aktualizováno  20:24

Za hodinu projelo u výstaviště na žlutou či červenou sto řidičů, brzy to bude za pokutu

Křižovatka u výstaviště v Budějovicích (23. ledna 2026).

Budějovická radnice letos spustí kamerový systém, který umožní trestat řidiče za přestupky na frekventované křižovatce Husovy třídy a ulice Na Dlouhé louce. Díky dálnici je tam provoz plynulejší, ale...

25. ledna 2026  9:27

Vrak Jaguara posuneme do stavu zcela nového vozu, potrvá to rok, říká renovátor

Premium
František Fošum vlastní firmu na renovaci klasických a historických aut značek...

František Fošum vlastní firmu na renovaci klasických a historických aut značek Jaguar a Mercedes. Zálibu v autech a později v podnikání zdědil po otci. „Věnoval se Mercedesům, což bylo hodně...

24. ledna 2026

Kormoráni každý den uloví ryby za 1,5 milionu eur, odehnat je mají fáborky

Kormorán velký

Rybáři je nemají dvakrát v lásce, jsou to velcí predátoři na rybnících. Kormoráni. Rostoucí populace představuje dokonce vážnou hrozbu pro původní druhy ryb v řekách. Vědci z Biologického centra...

24. ledna 2026  9:49

Pomoc při návratu z mise. V Táboře otevřeli komunitní centrum pro válečné veterány

Ministr obrany Jaromír Zůna navštívil táborská kasárna Prokopa Holého. (23....

Návrat z několikaměsíčních misí v zahraničí bývá pro vojáky často složitý. Nesnáze, které s ním souvisejí, pomáhají řešit komunitní centra pro válečné veterány. Ta nabízejí pomoc se zdravotními,...

23. ledna 2026  17:30

Dálnice přivedla na Kozí pláně více lyžařů, na Lipně si zabruslíte při svíčkách

Na Kozích pláních využívají nové dělo a rolbu (23. ledna 2026).

Stovky lyžařů si pravidelně užívají sjezdovku na Kozích pláních na Českokrumlovsku. Podmínky mají v těchto dnech velmi dobré. To platí i pro ostatní areály na jihu Čech. Další sníh by však uvítaly....

23. ledna 2026  12:34

Odborné pozice firmy obsazují i řadu měsíců, Jihostroj hledá také na Slovensku

Johnson Controls na českém trhu působí od roku 1992. Má dohromady deset závodů...

Na administrativní pozice stojí uchazeči fronty, sehnat odborníka například v technickém oboru může trvat i měsíce. Vyplývá to z dat personální agentury Grafton Recruitment. Nezaměstnanost v...

23. ledna 2026  8:57

Rarita zbraňové amnestie, nálezce odevzdal německou karabinu za milion korun

Letošní zbraňová amnestie přinesla policistům z Českých Budějovic mimořádný...

Raritní kousek z druhé světové války odevzdal nálezce na policii v Českých Budějovicích při letošní zbraňové amnestii. Hodnota karabiny Volkssturmu (lidové domobrany) VG‑45, které v Česku...

22. ledna 2026  17:08

Kdy učit dítě pít z hrnečku? Pediatři doporučují počkat do 9. měsíce
Kdy učit dítě pít z hrnečku? Pediatři doporučují počkat do 9. měsíce

Každý milník v životě vašeho dítěte je důvodem k oslavě. Po období kojení nebo pití z kojenecké láhve a po prvních příkrmech přichází další...

Borovanští odmítají těžbu živce. Bojí se o přírodu, vadí jim i doprava

V Borovanech se konalo veřejné projednávání kvůli možné těžbě živce. (22. ledna...

Plánovaná těžba živce jitří emoce v Borovanech na Českobudějovicku. Bylo tak dopředu jasné, že projednání jejího vlivu na životní prostředí přiláká do kulturního domu mnoho místních. Debata, která se...

22. ledna 2026  15:41

Policie dopadla muže, který se zbraní přepadl trafiku. Pomohla výzva v médiích

ilustrační snímek

Zhruba tři týdny pátrali kriminalisté po maskovaném lupiči s blíže neurčenou zbraní, který přepadl provozovnu v Rudolfově na Českobudějovicku. Po zveřejnění kamerového záznamu se přihlásili lidé a...

19. ledna 2026  14:09,  aktualizováno  22. 1. 13:38

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.