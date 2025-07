Dlouhá sága o prodeji českobudějovického fotbalového klubu skončila. Dynamo po Vladimíru Koubkovi přebírá nigerijská podnikatelka Dorothy Nneka Ede, klub by měl řídit Zdeněk Koukal mladší. Dynamo v...

Každý řidič z Prachaticka, ale i z většího okolí určitě zná „Stopařku“. O pomník poblíž Vitějovic připomínající setkání pěti armád na konci druhé světové války se desítky let staral stát. Ten o něj...

Sdílení elektřiny z městských solárních elektráren mezi školami, sportovišti, úřady a dalšími organizacemi podle aktuální potřeby. To je strategie, která Táboru do budoucna pomůže snížit náklady za...

Zavřené Sady způsobily, že se do historického jádra Českých Budějovic přesunuly další stovky aut, na výjezdu pak často stojí v kolonách. Uličky centra krajského města budou hodně zatížené celé léto,...

Stopka pro auta v Českém Krumlově. Pěší zóny jsou klidnější, opatření zabralo

Už skoro měsíc fungují v Českém Krumlově nová pravidla pro vjezd automobilů do historického jádra. Do pěší zóny se se svým autem už jen tak někdo nedostane, turisté tak musejí například do hotelů po...