Rodinnou firmu ještě stále vede devětašedesátiletý Antonín Steinbauer, který získal první místo v soutěži EY Podnikatel roku 2025 Jihočeského kraje. Není to jeho první cena.
„Je mi jedno, že tu mám zarámovaný nějaký diplom. Jsem hlavně rád za lidi, kteří s námi pracují a dělají firmu firmou,“ chválí si majitel a zakladatel v jedné osobě, který už se pomalu připravuje na to, že vedení předá svým dvěma synům.
Podnikat jste začal v roce 1992 se dvěma zaměstnanci. Už od začátku jste vyráběli přepravní bedny?
Ano, začínali jsme s úplně jednoduchými klasickými dřevěnými. Do toho přibyly palety a pak se to rozrostlo o prodej řeziva a deskových materiálů. To bylo prvních osm až deset let. V roce 1999 ve stávajících prostorech sídlila společnost První pardubická stavební, která zkrachovala a správce konkurzní podstaty mi nabídl areál ke koupi. Musel jsem do banky, tehdy se ještě půjčovalo za patnáct až šestnáct procent. Takže půjčit si třeba patnáct milionů na šestnáct procent, to chtělo velký kus odvahy. Opravdu jsem asi tři měsíce vůbec nespal, než jsem ten krok udělal. Ale nakonec jsme začali firmu budovat.
U mladých je dnes hlavně potřeba jim porozumět, nastavit jasná pravidla a vysvětlit, že podnik musí fungovat.