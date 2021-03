Plány na minizoo zmařil osel dovádějící na ovcích, kozy dal majitel za odvoz

Inzerát na webu Bazoš.cz od pátku koluje na sociálních sítích, kde baví čtenáře. Pavel Svoboda mladší, jenž působí v rodinné zemědělské firmě Agro Svoboda z Dolního Dvořiště, se v něm vrací do roku 2014. Tehdy vznikl nápad vybudovat na jednom ze statků u Kaplice na Českokrumlovsku minizoo určenou hlavně pro děti.

Pořídili proto osla, osm ovcí a koz. „Naše naivita se rozplynula ve chvíli, kdy se ukázalo, že osel právě pohlavně dospěl v hřebce a stejně jako většina mladých mužů začal objevovat svou vlastní sexualitu. Bohužel nikoliv nad katalogem spodního prádla, ale jeho cílem se staly ovce,“ popsal podnikatel první zádrhel.

„Takže tímto se omlouvám maminkám s dětmi a školním zájezdům z Mostecka, kteří toto museli vidět a od té doby jim děti koktají,“ napsal do inzerátu.

Tím ale komplikace neskončily. Plány totiž překazila i ostatní zvířata. „Dalším hřebíkem do rakve projektu minizoo byly inzerované kozy, který prostě sežerou všechno a kdyby zavětřili popínavou růži na pobřeží Sanfranciského zálivu, utekly by i z Alcatrazu,“ glosuje v inzerátu.

V něm pak upřesnil, že kozy snědly sousedům v okolí 10 kilometrů vše včetně zahradního trpaslíka. „Tím se rozplynul náš sen o minizoo. Osel je pryč, ovce taky, zbývají kozy. Za odvoz nabízím všechny ty ha**ly na přiloženém obrázku, kde je zřejmý, že maj zas něco za lubem,“ uzavřel svůj příběh Svoboda mladší. Tomu se už v pátek ozval zájemce, který si zvířata v sobotu dopoledne odvezl.

Díky vtipnému inzerátu teď jeho autorovi neustále zvoní telefon. „Já účty na sociálních sítích nemám, ale chodí mi nespočet SMS zpráv. Píšou mi lidé, že moc děkují za pobavení a přejí mi hezký den,“ reagoval v sobotu Svoboda mladší pobaveně.

Ten podle svých slov inzerát napsal tímto způsobem, protože podobnou zkušenost už měl v minulosti. „Kdysi jsem nabízel nějakou techniku a rozhodl jsem se to napsat podobným stylem. Všiml jsem si, že na to pak lidé reagují víc. Asi na tom něco bude. Jsem rád, že to pobavilo,“ dodal.