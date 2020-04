Budvaru roste prodej v obchodech. Koh-i-noor vyrábí, ale nemůže vyvážet

Zástupcům velkých firem v regionu položila redakce dvě otázky, které se týkají současné situace.

Otázky MF DNES 1. Jak se současná situace dotkla vašeho oboru podnikání? 2. Co podle vás může současná situace způsobit na vyčerpaném trhu práce v Jihočeském kraji?

Například největší zaměstnavatel v kraji Robert Bosch, pro který pracuje téměř čtyři tisíce lidí, výrobu snížil. Budějovický Budvar pozastavil stáčení do sudů, prodej ale vzrostl v obchodech.

Petr Dvořák, ředitel pivovaru Budějovický Budvar

1. V pivovaru jsme pozastavili stáčírnu sudů, prodej čepovaného piva je v tuto chvíli, vzhledem k uzavřeným hospodám a restauracím, v podstatě nulový. Například českobudějovické Masné krámy prodávají čepované pivo s sebou, během března jsme Budvaru Kroužek prodali přes tři tanky! Pivovarský svět ale není jen o segmentu on trade, ale i o baleném pivu, které se prodává v obchodech. Zde registrujeme nárůst prodejů zhruba o 15 procent ve srovnání s loňským březnem. Zároveň jsme začátkem dubna uvedli do prodeje v lahvích a plechovkách novinku – hořký ležák Budvar 33. Naše exportní prodeje se zatím drží na úrovni plánovaných prodejů. Situaci v Budějovickém Budvaru zvládáme bez problémů, a to hlavně díky nasazení našich zaměstnanců, těm bych rád poděkoval.

2. Toto pro nás není aktuální téma. Počet našich zaměstnanců se nemění, máme jich dostatek.

Vlastislav Bříza, majitel tužkárny Koh-i-noor

1. Samozřejmě naprosto zásadně. Jen po České republice máme 120 vlastních obchodů, které jsou od vyhlášení nouzového stavu zavřené, a ostatní partneři nabízející naše zboží jsou ve stejné situaci jako my. Do toho musíme platit nájmy, stovky zaměstnanců a výrobu, kterou jsme nezastavili. Ztráty jdou do desítek milionů měsíčně a to se bavíme jen o České republice. Koh-i-noor Hardtmuth ale především vyváží zboží do téměř 90 zemí světa a současný export je teď prakticky zastavený. V Rusku jsou opatření podobná jako nás a zboží, které vyrábíme, musíme dát také na sklad, v tom se nijak nelišíme. Aktuálně tak máme plné sklady zboží. Zákazníci ho od nás pochopitelně chtějí, ale nemáme jim ho jak doručit. Potřebujeme, aby se situace co nejdříve urovnala a mohli jsme začít zase normálně fungovat a exportovat.

2. Trh práce byl v posledních letech pro zaměstnavatele kritický. Proto byl nahrazován pracovníky z cizích zemí, což v těchto dnech posloužilo jako nárazník při propouštění. Nárůst platů navíc neodpovídal nárůstu produktivity práce. Myslím si, že to se teď změní. Přibude volných lidí na trhu a situace se dostane do normálu. Kolik lidí v Jihočeském kraji ale o práci přijde, je zatím předčasné odhadovat. Bezprostřední dopad této krize na pracovní trh bude zřejmý až první týdny po zrušení současných omezení.

Milan Teplý, generální ředitel Madety

Milan Teplý, generální ředitel firmy Madeta

1. Výrazným zvýšením a zpřísněním hygienických opatření od roušek a dezinfekcí až po zajištění zamezení kontaktů mezi pracovníky jednotlivých směn ve výrobních závodech. V maximální možné míře jsme také zavedli home office, porady máme prostřednictvím Skypu, zkrátka děláme vše, co je potřeba, jako všichni ostatní. Tím, že Madeta je potravinářská firma, je to ale ještě důraznější. A jestli můžu, rád bych všem madeťákům poděkoval, že jsou velmi zodpovědní a trpěliví, jsem na ně hrdý.

2. My máme momentálně v tomto směru spíš opačnou zkušenost. Spousta lidí, kteří kvůli mnohým uzavřeným provozům a firmám nemohou chodit do práce, se k nám hlásí, zejména do závodu v Plané nad Lužnicí.

Miloslav Kamiš, generální ředitel firmy Viscofan CZ

1. Zásadní změna nastala ve vnímání hodnot a priorit. Denně se zabýváme ochranou našich zaměstnanců, zabezpečením našich zákazníků ve všech smyslech toho slova – dodávky, servis, komunikace a v neposlední řadě podporou našich dodavatelů, kdy se nám opět osvědčily naše dlouhodobé a férové vztahy. Vzhledem k tomu, že podnikáme v oboru potravinářství, tak důležitost našich dodávek je absolutně zásadní pro celou společnost. Nejenom v návaznosti na současnou situaci naše zakázky vzrostly a společnost pracuje naplno, zvyšujeme kapacity i v dlouhodobé perspektivě. Chci tedy poděkovat všem zaměstnancům, zákazníkům i dodavatelům za každodenní skvělou práci a přístup.

2. Nemyslím si, že by došlo k nějakému dramatickému obratu situace. Ale očekávám, že zaměstnanci začnou hodnotit zaměstnavatele podle více kritérií než doposud. Kritéria jako stabilita, transparentnost, férovost a dlouhodobá perspektiva se stanou důležitější při posuzování zaměstnavatelů.

Václav Pixa, technický ředitel závodu Bosch v ČB

1. I když se objem zakázek v dubnu výrazně snížil, výroba na nižší úrovni nadále pokračuje. Pro ochranu zdraví zaměstnanců jsme včas zavedli více opatření. Jsou to například regulace vstupu do závodu, úprava délky směn, aby se snížila četnost kontaktů. Dále hygienická opatření ve všech prostorech včetně kantýny. Pro každého zaměstnance jsme zajistili ochranné roušky.

2. Na odhad dopadů na pracovní trh v regionu je ještě brzo. Vše se bude odvíjet od toho, jak se které obory podaří vrátit do normálního režimu.