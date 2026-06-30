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Bouře podemlela trať mezi Čkyní a Vimperkem, oprava potrvá do půlky srpna

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  12:55
Voda při pondělní bouřce podmáčela trať u přejezdu před Čkyní i na dalších...

Voda při pondělní bouřce podmáčela trať u přejezdu před Čkyní i na dalších místech směrem na Vimperk. (29. června 2026) | foto: Markéta Sedláčková, MF DNES

Voda při pondělní bouřce podmáčela trať u přejezdu před Čkyní i na dalších...
Voda při pondělní bouřce podmáčela trať u přejezdu před Čkyní i na dalších...
Voda při pondělní bouřce podmáčela trať u přejezdu před Čkyní i na dalších...
Voda při pondělní bouřce podmáčela trať u přejezdu před Čkyní i na dalších...
9 fotografií
Oprava trati ve Čkyni na Prachaticku, kterou podmáčel déšť při pondělní bouřce, potrvá podle odhadu do poloviny srpna. Hasiči v Jihočeském kraji kvůli bouřím vyjeli ke 150 zásahům.

Trať mezi Čkyní a Vimperkem je podle dostupných informací podmáčená na několika místech. Náprava škod bude náročná i kvůli špatně přístupnému terénu a potrvá zhruba do poloviny srpna.

Zástupce dopravce GW Train Filip Lorenc potvrdil, že po dobu oprav budou mezi stanicemi Čkyně a Vimperk jezdit náhradní autobusy.

Voda při pondělní bouřce podmáčela trať u přejezdu před Čkyní i na dalších místech směrem na Vimperk. (29. června 2026)
Voda při pondělní bouřce podmáčela trať u přejezdu před Čkyní i na dalších místech směrem na Vimperk. (29. června 2026)
Voda při pondělní bouřce podmáčela trať u přejezdu před Čkyní i na dalších místech směrem na Vimperk. (29. června 2026)
Voda při pondělní bouřce podmáčela trať u přejezdu před Čkyní i na dalších místech směrem na Vimperk. (29. června 2026)
9 fotografií

„Během večera a noci na úterý se postupně odstranily následky silné bouřky, větru a vydatného deště. Problémy stále trvají na lokální tratích na Šumavě, kde bouřka způsobila výpadek zabezpečovacího zařízení. Ve Čkyni déšť podmáčel trať,“ potvrdil Martin Kavka, mluvčí hasičů Správy železnic.

Jihočeští hasiči kvůli pondělním silným bouřkám, které se v regionu začaly tvořit zhruba hodinu po poledni, vyjeli ke 150 zásahům. Nejčastějším důvodem byly popadané stromy a odčerpávání vody.

Během chvíle napršelo 60 milimetrů

Nejvíce zasažené z pohledu hasičských zásahů byly okresy Prachatice, Tábor a Jindřichův Hradec, uvedli v úterý jihočeští hasiči na síti X. Podle meteorologů v krátkém čase napršelo až 60 milimetrů vody.

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Pondělní bouřka zasáhla i Šumavu, proto vedení správy národního parku upozorňuje, že se na turistických trasách a cyklotrasách na celém území mohou vyskytovat popadané větve i stromy.

„Nejhorší situace panuje v okolí Jeleních Vrchů u Nové Pece, kde se na značených trasách vyskytuje větší množství polámaných větví, ale také polovyvrácených či nalomených stromů nebo jejich částí,“ napsala správa parku na facebooku.

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

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Voda při pondělní bouřce podmáčela trať u přejezdu před Čkyní i na dalších...

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