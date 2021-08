Jak moc škodí voda podchodu u nádraží? Ukáže to statický posudek

Podlaha i zdi jsou špinavé, po zemi se povalují odpadky a ve vzduchu je cítit silný štiplavý zápach. „S rouškou se to dá projít, bez ní v žádném případě,“ prohodí žena a rychle opouští podchod u českobudějovického vlakového nádraží.

Další kolemjdoucí si dávají před nos a ústa dlaň. Cesta temným prostorem pod silnicí je mnohdy výzvou i pro otrlejší povahy.

Obyvatele tak zajímá, jaká je budoucnost tohoto místa, které vítá některé návštěvníky Českých Budějovic. Radnice teď podle náměstka primátora Tomáše Bouzka čeká na statický posudek.

„V každém případě platí, že tam zatéká. Za stěnami je plíseň a nejspíš to bude vyžadovat nemalé investice,“ naznačil Bouzek.

Kudy se voda do podchodu dostává, podle všeho není jasné. „Zatéká tam na několika místech. Najít přesnou lokaci je složité, a tak tam specializovaná firma musí umístit sondy,“ vysvětlil jednatel městské Správy domů Petr Šindelář. „My teď čekáme na statické posouzení. Urgovali jsme to, materiál bychom měli mít k dispozici do konce září,“ upřesnil.

Výsledky pak dostane vedení města. „Až se tak stane, musíme zvážit nutnost investic. Z těch předběžných informací jsem pochopil, že to zatékání je poměrně silné, zatím ale nic přesného nevíme, proto si necháváme zpracovat posudek,“ řekl Bouzek.

O vodě ve zdech, plísni a možných problémech s elektroinstalací mluvilo vedení radnice už před rokem. I tehdy měla vybraná firma prověřit technický stav. Nyní se zdá, že se ani po roce situace nezměnila.

„Naším primárním úkolem je zajistit místo tak, aby bylo bezpečné. Věc budeme řešit, až bude hotový posudek,“ sdělil Bouzek.

Po zajištění prostoru po technické stránce je podle něj možné řešit, k čemu by se měl podchod pod silnicí mezi vlakovým a autobusovým nádražím využívat.



V loňském roce město opakovaně zveřejnilo nabídku pronájmu. Vše dopadlo neúspěchem, a tak už se nabídka na úřední desce neobjevuje. A to i s ohledem na pravděpodobnou rekonstrukci.

Světlým momentem byla akce Budějovického Majálesu, při které zdi pomalovali místní umělci. O prostor později projevili zájem právě studenti v čele s Lucií Mačí. Ti plánovali vybudovat v menších komerčních prostorách galerii.

I to kvůli současné situaci padlo. „Zájem dál máme. Chtěli bychom tam galerii provozovat. Je ale velká pravděpodobnost, že město čeká náročná investice, až do toho bude potřeba sáhnout,“ zmínila Mačí. „My tam za současného stavu nemáme kde fungovat. Prostory bývalých obchodů jsou ve velmi špatném stavu, mimo jiné je tam plíseň,“ dodala.

Mačí mrzí, jak v současnosti místo vypadá. Podchodu se sama vyhýbá. „Občas tam ani nejde elektřina. Je mi to líto, strávili jsme nějaký čas tím, aby se prostor změnil,“ doplnila s tím, že by parta chtěla zdi podchodu opět zkrášlit při obdobné akci jako loni. Na to je ale potřeba sehnat finance, což se přes dotace nedaří.

Zasypat, radí lidé v diskusích

Budoucnost podchodu, kterému se místní už dlouho vyhýbají, je tak velmi nejistá. Místo je přitom často předmětem diskusí, včetně těch internetových.

„V Brně jsou v podchodu z nádraží obchůdky. Ještě bych tam přidala služebnu městské policie. S tím, že by jejich auta byla na vyhrazených parkovacích místech před nádražím,“ navrhla v jedné z nich, která se před časem objevila na Facebooku, Ludmila Novotná.

Umístění strážníků by vítalo více lidí, v okolí podchodu totiž musí často městská i státní policie řešit nejrůznější incidenty.

„Myslím, že celkově oblast kolem nádraží, ne jen podchod, je ostudou města a turista, který sem přijede hromadnými dopravními prostředky, si udělá okamžitě obrázek. Normální občan nemá šanci využít prostory kolem, včetně odpočinkového místa na Lannovce, město by rozhodně mělo tuto situaci řešit,“ upozornila další diskutující, Pavla Chrástková.

Další obyvatelé navrhují vybudovat pod hlavní silnicí parkoviště nebo podchod zasypat. Ne všechno je však reálné. Na diskuse o tom, čím se podchod oživí, je podle všeho brzo. Město se totiž nejdřív bude muset pustit do rekonstrukce, jejíž rozsah je zatím s otazníkem.